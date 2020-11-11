【心理測驗】一生中能找到一個最合適的伴侶從不容易，畢竟情侶相處是一門高深學問，況且每一個人都是獨一無二，無論真實個性、喜好、生活習慣亦總有不同，那究竟如何在茫茫人海中，找到那位真正契合自己的另一半呢？

那究竟如何在茫茫人海中，找到那位真正契合的另一半呢？(《Start Up》劇照)

身邊朋友曾分享過一個有趣的愛情經歷，那時仍是單身的朋友獨自前往餐廳吃飯，侍應剛好分配她與另一位同樣是獨自用餐的男生同坐，誰不知緣份就這樣展開，兩人因這頓飯意外相識，在過程中談天說地，感到非常愉快。於是那位友人便憑直覺，沒有多加思索下邀請對方約會，繼而追求對方並成功發展戀情，到現在兩人仍在一起亦非常幸福。

有時候直覺往往是最能夠反映出一個人內心的潛藏性格和內心想法外，更可以窺探自己最適合怎樣的另一半！不知道哪一類型的伴侶最適合自己的話，不妨做一做以下心理測驗，找出最適合自己的伴侶類型！

排隊買東西直覺測試：你在排隊買東西時，你認為排在你前面的會是誰人呢？ A.性子急躁的年輕人 B.看著手機的上班族 C.不斷講話的女生 D.住在附近的居民 E.幫家人買東西的孩子

▼▼▼【按下圖查看心理測驗結果】▼▼▼

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