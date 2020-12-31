每次談到口愛，筆者總會強烈感覺——男女真的來自不同星球。 問十個女人，有一半表示不期望每次性愛都得到口愛；但問男人呢，十個有十個希望得到，假如一而再沒有從女人身上得到用口的服務，他們很快就蠢蠢欲動地尋找別的來源幫他得到滿足。

在「用口」這回事上，男人和女人的腦子裡都在想什麼？(dainisgraveris/unsplash)

「那你們為什麼一定要用口呢？」一次，筆者忍不住問。倒是男方抓抓頭髮，說甚麼濕潤、溫暖，唷，反正就是很舒服啦！

關於用口，男人既執著，但又說不出個所以然，筆者這回倒是做了一場不記名資料搜集，讓男女都好好了解一下這回事。究竟男人被「用口」服務時，以及女人「用口」服務另一半時，他們的腦子裡都在想什麼？

▼▼▼【男人對被「用口」服務時的想法】▼▼▼

▼▼▼【女人對「用口」服務男人時的想法】▼▼▼

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情到濃時5個拒絕用口的理由

你的蜜糖，我的砒霜。女人不見得有多熱愛幫男人用口，甚至有人覺得被服務很尷尬，但熱愛被服務的男人中，願意幫女人服務的倒也不見得多，筆者曾遇過男人表示自己是「奶油狗」（熱愛女人的愛液），也聽過幫女人用口是「男人恥辱」的言論。男女之間，要不要幫對方服務很個人，拒絕的藉口自然千變萬化。

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