姜麗文巨型婚戒意義重　分手患抑鬱遇真愛重拾自信：從未如此心動

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-01-27 17:25

去年2月2日，姜麗文（Lesley）宣布與拍拖3年的圈外男朋友Pakho拉埋天窗，因為疫情關係，二人遲遲未能舉辦婚禮；近日姜麗文與朋友慶祝生日時，手上的「鑽戒」再次引起熱話，原來「鑽戒」埋藏着感人的故事。

姜麗文（Lesley）的「鑽戒」再次引起熱話。（lesleychianglove@Instagram）

姜麗文（Lesley）早前與朋友提早慶祝她35歲生日，照片中的姜麗文非常開心，當日她穿上了一字膊的上衣配上純素皮外套，一貫她隨性又充滿愛心的性格；但網民再次被她手上的巨型「鑽戒」吸引；其實，「鑽戒」並非以鑽石所造，而是水晶。

姜麗文去年分享水晶婚戒時已提及是她要求不要鑽戒：「我一直都很想用一個很有意思的方法來開始我的婚姻，所以我之前都有跟Pakho說『將來你求婚的時候（哇哈哈 很直接對吧）我不要鑽石戒指，我要水晶的！』」二人更將買鑽戒的金錢捐贈慈善機構「生命熱線」更呼籲大眾一起行善，充滿善心的姜麗文確實惹人喜歡，能遇到氣味相投的另一半，更是緣份。

▼▼▼姜麗文（Lesley）在接受01女生訪問時也曾大曬水晶戒指，點擊看她的水晶戒指與婚照▼▼▼

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曾崩潰指「被飛」 姜麗文實現了「下一個會更好」

在遇到Pakho前，姜麗文曾與一樣在加拿大溫哥華長大的鄭俊弘（Fred）拍拖6年， 二人當年就算多次被傳媒拍到在一起，也沒有承認拍拖，直到2015年，姜麗文指二人已經分開了一年多，另有指是Fred因《星夢傳奇》爆紅，而忽然向女方提出分手，令姜麗文崩潰；後來經朋友的介紹下，認識了喜歡運動和動物的Pakho，二人過得相當甜蜜，經常在社交媒體上放閃。

姜麗文曾因失戀而患上抑鬱症，直到遇到Pakho人生多了色彩。（《女兒們的男朋友》擷圖）

一個不再相信愛情的女生，能被拯救是因為...

姜麗文曾因為失戀而引發了抑鬱症，更與病魔抗戰了6、7年，她因為經歷以上種種事情而不再相信真愛的存在，直到遇上Pakho。

剛開始時，二人出入時都被傳媒拍到，戀情也慢慢曝光，當時Pakho被傳媒形容為「毒男」，又指姜麗文轉了口味，真的愛又豈能談外表呢？兩人之所以能走在一起，是彼此令對方相信自己，是最美、最有自信的。

前年姜麗文與Pakho一同參演大陸真人綜藝節目《女兒們的男朋友》，姜麗文曾分享自己的感情事，指認識Pakho前她已經不開心了很久，甚至不愛自己了，也沒有自信，不再相信有愛，但是因為Pakho，她開始明白真愛是甚麼，大人的愛是甚麼，曾受到極大創傷的姜麗文竟可說出：「我每一天都感覺到他是非常非常愛我的。」絕非易事。

▼▼▼姜麗文（Lesley）如何面對抑鬱症，回顧她與老公甜蜜點滴▼▼▼

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面對另一半，有些女生還是不敢以真面目示人，怕粗獷的性格嚇怕伴侶，又或怕長暗瘡、細紋令他不喜歡自己，因而假裝自己是一個完美的伴侶，然而世界上沒有一個完美的情人，姜麗文曾是一位生病的人，也不是完美。

姜麗文告訴女生，不應因為年齡、外貌而缺乏自信，而一個給妳莫名自信的人，便是妳合適的伴侶。

女生不用找一個令妳變漂亮的人，而是一個令妳有自信的人。（lesleychianglove@Instagram）

是他，令她重拾自己，學懂愛惜自己，愛他人。

最後她問Pakho：「你與我在一起時，有變得更自信嗎？」，他甜甜的對着她說：「有。」

▼▼▼同場加映：台劇近年急起直追，今年的《想見你》、《誰是被害者》都大獲好評。在11月首播，由郭書瑤、禾浩辰主演的《未來媽媽》更憑談及男女對婚姻、生育的價值觀，引起熱話；是男生想法太膚淺，還是女生真的想太多了？點擊即看《未來媽媽》經典婚姻金句（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：「30歲」只是1/3人生的時間，只要願意面對自己，追求自己想要的，不着急也不焦慮「三十而立」，《三十而已》有哪些人生、愛情金句正中你心（延伸閱讀）▼▼▼