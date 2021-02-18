撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-02-18 22:00

曾經被稱為「第二代玉女掌門人」的女星楊采妮（Charlie）早前罕有地於情人節在Facebook曬恩愛並寫道：「初三，星期日。情人節陪孩子們玩了一整天，待兩位寶寶熟睡後才出來慶祝情人節的兩人 Happy Valentine's Day」，難得的放閃讓人感到意外又驚喜。

楊采妮在情人節當天罕有地在社交平台上「放閃」，和丈夫過二人世界，十分甜蜜。(楊采妮 charlie young@FCEBOOK)

46歲的楊采妮風韻猶存，已為兩子之母的她依舊明艷照人，年輕的時候更是一代美人，清純脫俗的氣質，濃眉大眼加上如瀑布般烏黑順滑的長髮，出道不久便被稱為是繼周慧敏之後的「第二代玉女掌門人」，成為不少男生心中的女神及「夢中情人」。

楊采妮年輕的時候便是一代美人，被稱為是繼周慧敏之後的「第二代玉女掌門人」。(楊采妮 charlie young@FCEBOOK)

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楊采妮的事業一直被幸運之神眷顧，從被星探發掘和天王之一的郭富城拍攝電視廣告一炮而紅，之後很快又獲得電影的參演機會，在王家衛導演拍攝的《東邪西毒》中飾演孤女一角，與一眾巨星如張國榮、梁朝偉、張曼玉等人合作，作為新人的她表現亮眼。

隨後楊采妮的名氣步步躍升，而且還是不折不扣的「男神收割機」，不但和吳奇隆合作拍攝電視劇《梁祝》，還和金城武拍攝電影《墮落天使》傳出緋聞，但楊采妮從來沒有承認過戀情，她唯一公開的戀情就只有一次，那就是和新加坡籍男友邱韶智的一段情。

楊采妮是不折不扣的「男神收割機」，曾經和郭富城、吳奇隆、金城武等天王級男神合作並傳出緋聞。（皮哥orange@微博）

楊采妮和邱韶智在朋友的介紹下認識，風度翩翩、談吐不凡的邱韶智很快就擄獲了女神的芳心，兩人快速墜入愛河，楊采妮選擇了愛情放棄了如日中天的演藝事業，她為愛息影，和男友一起合力創立了形象顧問與製作公司Starz Image。有指兩人在創業初期邊遇到了金融風暴，加上缺乏營商經驗導致公司嚴重虧損。當時債務纏身的楊采妮宣布復出，也同時對外表示與相戀9年的男友邱韶智已分手。

楊采妮和邱韶智是在朋友的介紹下認識，風度翩翩、談吐不凡的邱韶智和楊采妮十分合襯。(楊采妮 charlie young@FCEBOOK)

當時外界對於楊采妮和邱韶智分手的消息感到震驚，更為楊采妮感到不值，不少人都紛紛責備邱韶智大難臨頭各自飛，拋下楊采妮離去，但楊采妮就公開維護邱韶智，在溝通過後決定分開各自發展，表示他們分手跟金錢沒有關係，遇到問題也是一起面對、解決，對方絕不是臨陣退縮的人。

2013年楊采妮和邱韶智低調結婚並定居新加坡，婚後很快便有了愛情結晶品。(楊采妮 charlie young@FACEBOOK)

想不到事隔８年後，楊采妮和邱韶智還是回到了彼此的身邊，決定和邱韶智復合的楊采妮，再次選擇了愛情，雖然外界充斥了流言蜚語，但是楊采妮卻是愛得義無反顧，並於2013年低調結婚，更在4年後成功懷有愛情結晶品。婚後楊采妮也逐漸淡出娛樂圈，開始寫作出書、寫劇本，發掘新領域，現在的楊采妮擁有幸福美滿的家庭生活，婚後的她樂於享受天倫之樂，夫妻恩愛甜蜜。

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愛情是非題：好馬不吃「回頭草」？

很多人都會認為「吃回頭草」的愛情一定沒有好結果，又或者復合後的女生只是委曲求全。雖然破鏡重圓的確很難，但是人無完美，愛情也總有瑕疵，只有在一段關係中跌倒、犯錯，才會有成長的機會。而分開的時間就是成長的最佳時機，人會隨著時間、經歷而成熟。假如彼此仍是心動，再給彼此一次再愛的機會，或許也能如楊采妮一樣收獲一輩子的幸福？

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