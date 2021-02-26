女生必學10種調情親吻技巧　親這裏最有反應輕易燃起對方慾火？

撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-02-26 22:00

接吻除了能夠挑起對方的慾望之外，還是能讓愛情升溫的調味劑，不同的親吻給人不同的感覺，接吻也不限制於吻在嘴唇，其實身上每一個地方都能瞬間點燃對方的欲火，同時增進兩人之間的連繫，讓彼此的心更加貼近。

不同的親吻給人不同的感覺，接吻不限制於嘴唇，其實身上每一個地方都能瞬間點燃對方的欲火。（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

情侶每次接吻大腦都會分泌多巴胺激素，讓你心情變得愉快，還有舒緩壓力的效果等等，因此接吻真的是一件有益身心的美好事情。接吻原本是一件表達愛意的事情，表示彼此互相吸引，情不自禁的舉動，但是如果將接吻變成了例行公事，每次和情人接吻只用一種技巧，久而久之也會感到枯燥乏味，那就完全改變了接吻的意義。學會利用不同的接吻方式和技巧，絕對能夠為另一半帶來驚喜和情趣，增加新鮮感，讓對方對你欲罷不能！

每次接吻大腦都會分泌多巴胺激素，心情變得愉快，但千萬不要讓接吻變成例行公事，失去情趣。（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

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