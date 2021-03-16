私處異味濃老公避行房　３招消除「妹妹」異味中藥茶1星期見效？

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-03-16 22:00

性愛．私處保養｜女人愛美是天性，護膚保養是終生事業，近年，不少女性也開始注重私處保養，例如是多做凱格爾運動替陰道「Keep Fit」！除了陰道緊緻度，氣味又是陰道保養的另一着眼點。「妹妹」散發異味除了讓女性感到尷尬，也會影響性生活質素。

曾是台灣長庚醫院的中醫師，現為YouTuber的「77老大」在影片中分享曾有位女性朋友向他抱怨與老公的性生活越來越少，對方甚至會抗拒與自己行房，一度讓她懷疑對方是否出軌因此拜託「77老大」約見自己的老公，了解對方性慾低落的原因。男方與「77老大」坦白說自己很愛老婆，但之前行房時覺得對方私處的味道「不太好聞」，因此抗拒與老婆親熱。

女性私處散發異味，可影響夫妻間性生活。（YouTube@77老大）

「77老大」以中醫角度解構陰道感染及異味，大部份人都覺得陰道炎是由細菌感染引起，但在中醫角度，體質原來也會導致陰道炎。

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私處散發異味通常因陰道感染，大部份女性都會先用塞劑或西藥解決「燃眉之急」，但之後還是會反覆感染。「77老大」建議一直飽受私處異味所困擾的女性，除了靠西醫治療外，可考慮利用中醫方法輔助調理，改善容易感染的體質，擺脫陰道異味。

女性可利用中醫方法調理身體，改善私處異味。（《下輩子我再好好過》劇照）

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