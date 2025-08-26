好奇男生對你是怎麼想的嗎？10個問題快速測出異性怎麼看你

習慣社交群體生活的我們，或多或少都會在意別人對自己的看法，尤其是異性對自己的印象，更讓人想要收穫正面的評價。



很多時候我們想要刻意塑造的外在形象，在別人的視角看起來，似乎並不是自己所想的那樣。那麼，異性眼中，你是怎樣的形象呢？請來做個測試。

10個問題找出你在異性眼中的獨特魅力，你會容易被默默暗戀嗎？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

測一測你在異性眼中的形象（tvn_drama@Instagram；01製圖）

1. 你覺得第一次收到的情書，應該什麼樣的呢？

紙飛機→3

心形→2

裝在信封裏→4



2. 以下顏色的公主裙，你覺得哪種顏色最好看？

粉色→4

藍色→5

純白→3



3. 你希望自己未來的婚禮穿中式的禮服還是西式比較好？

中式→6

西式→5

都喜歡→4



4. 你更享受以下哪種談戀愛的相處狀態？

安安靜靜做自己的事→7

整天歪膩在一起→5

適當地交流→6



5. 你會贊同夏天的水果比冬天的更好吃嗎？

是的→7

並不→6

差不多→8



6. 飲品店，你更喜歡點奶製品，還是茶飲類？

奶製品→7

茶飲類→9

看心情→8



7. 你會認為白玫瑰比紅玫瑰要堅韌些嗎？

是的→B

不是→8

差不多→9



8. 你認為吃麵用叉子吃會比筷子更有味道嗎？

是的→9

不是→10

都一樣→D



9. 如果要追劇，你更喜歡以下哪種類型的影視作品？

古裝戲→C

現代劇→A

看情況→B



10. 如果在家中陽台擺放，你更喜歡開花的植物嗎？

是的→D

不是→A

差不多→C



答案解析

A. 異性眼中的你，就像是劈不開的冰山

你是個做事沉着冷靜，從不會感情用事的類型。不管為人處世，你都習慣保持理智的想法反覆斟酌考慮，幾乎不會讓自己犯任何的錯誤。這樣力求盡善盡美的你，雖然足夠優秀，但卻容易給異性一種難以親近的距離感，就像只能遠觀的冰山一樣。

B. 異性眼中的你，是憂鬱沉默的化身

你的外在看起來柔弱不堪，特別容易激發起異性的保護欲，讓人想要捧在手心寵着。你總是習慣隱藏自己的想法，在異性眼中卻反而成了一種想要讓人探索的神秘感，所以這樣的你其實很有異性緣。桃花雖多，但請你不要迷失其中。

C. 異性眼中的你，是温婉體貼的解語花

你不是那種能說會道的人，但卻很懂得扮演傾聽者的角色，善解人意的你總是能給身邊的人一種心安的感覺。這樣的你，在異性眼中更是知書達理，是好伴侶的模範代表，所以在異性人氣中挺高的，同時期望值也會比較高。

D. 異性眼中的你，是活潑和靈動的化身

你的性格活潑開朗，與陌生人相處也是自來熟的類型。這樣的你經常會給人可愛靈動的印象，在異性的好感度中也比較高。做朋友的話是不錯的人選，但若是說發展感情，可能異性會有所顧慮，因為你的性格缺少社交相處的尺度，會讓人覺得不是個安分的戀人。

【本文獲「星座屋」授權轉載，微信公眾號：xzwcom】