12星座男感情中為何突變冷漠？處女男要求極高　不滿意就愛冷暴力

胡思亂想是大多數女生的天性，戀愛時這個特質更明顯。尤其當男友突然變得冷淡時，愛亂想的女孩們就會一下子摸不著邊，心想他是不是不愛我了呢？



其實大多數時候是自己太敏感了，下面就來看看12星座男突然變冷淡的可能原因吧，仔細辨別，別誤會他了哦！

1. 白羊男｜牡羊男

一向熱情似火的白羊男變得冷淡，是在和你鬥氣。你不妨找他耐心溝通，問清生氣的原因，兩個人化開誤解，也就能和好了。因為白羊男是特別心軟的，他們不忍心看你不高興。

2. 金牛男

金牛男對你冷淡，是他覺得你忽視了他。他雖然想要說出來，卻又礙於面子而不知該怎麼坦白。對於不擅長甜言蜜語的金牛男，你只要觀察他的行動，若他行動上還愛你，就無需多疑。

3. 雙子男

雙子男本身就陰晴不定，如果他們一冷淡你就納悶，那可是自找苦吃了。對於他們間歇性的冷淡，最好就是不理會，搞不好下一秒他就嘻皮笑臉了。如果他出現持續性的冷淡，那才需要好好注意。

4. 巨蟹男

巨蟹男開始冷淡，可能是真的不愛你了。巨蟹不會輕易開始一段感情，一旦認定對方後就會全心全意對待。這樣的暖男一般不會出現頻繁的情緒化症狀，所以趁他對你還有感情，找他好好談談吧。

5. 獅子男

獅子男對你冷淡，大多是他們強烈的征服慾和自尊心在作祟。當感情遇到小磨擦時，他會礙於面子而沉默以對。這時候只要你主動去找他，讓他知道你很在乎他，他的冷淡就煙消雲散了。

6. 處女男

處女男的冷淡來自於對你某方面的表現不滿意，他們對女友的要求很高，又不能總是喋喋不休，於是就選擇沉默。你不妨和他慢慢溝通，了解自己哪裏做得不好，下次盡量改。

7. 天秤男

天秤男為什麼突然冷淡了？想都不用想，肯定又是和朋友嗨去了。等他玩夠了，自會來找你談情說愛。你不用擔心他會玩太過頭，他其實自有分寸。如果還是不放心，就試圖融入他的圈子吧。

8. 天蠍男

天蠍男愛憎分明，愛你時特別黏人，一旦他開始冷淡你，就值得重視了。該好好想想，是不是你做了什麼傷害他的事？要讓蠍子男180度扭轉冷淡的態度，當然很難立刻做到，但只要用心，也不是沒有可能的。

9. 人馬男｜射手男

射手男偶爾對你冷淡，不是不再愛你，是他們想暫時享受一個人的自由，而且這種獨處也會讓他有時間好好體會你們的感情。所以只要你付出真心，他一定會感受到，從而倍加珍惜。

10. 山羊男｜摩羯男

摩羯男對你冷淡，是因為工作壓力太大。他是一個責任心很強的人，努力工作，是為了讓你獲得你想要的生活。你不應該誤會他，而是要給他更多的關心和鼓勵，這樣他會從心底裏更愛你。

11. 水瓶男

水瓶男有心事時便會表現冷淡。他想要一個人靜一靜，此時，你只需默默在背後守候就可以，相信陰雨過後就會是晴天。你必須保持信心，瓶子們不會主動不愛你，他們只怕你會突然離去，所以你的擔心都是多餘的。

12. 雙魚男

雙魚男冷淡你時，只是想引起你的注意。你最好的辦法就是去哄哄他，一鬨就見效。若是你哄了，他還是接連很多天對你不冷不熱不耐煩，那才要小心他是否真的變心了。

【本文獲「科技紫微網」授權轉載。】