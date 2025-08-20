人情利是封｜一文看清人情利是封寫法+格式+祝福語+7大禁忌！

人情利是封點寫？親朋好友結婚為人生大事，按照傳統習俗，親友們會透過送人情利是向新人表達祝福，而究竟人情利是封點寫？「笑納」前又要寫咩？即睇下文了解結婚人情利是封的寫法格式，中文，英文結婚祝福語及7大禁忌等！



（資料圖片）

人情利是封｜寫法格式

人情利是封會使用中文直書格式，由右上至左下寫起，利是封無須用膠水或膠紙封口，直接摺好即可，以下人情利是封的正確寫法和格式：

右上角：寫上準新人的名字，左邊寫上新郎名字，右邊寫上新娘名字。

中間：可寫上結婚祝福語或賀詞，例如「百年好合」、「永結同心」。

左下角：寫上自己的署名並加上「敬賀」或「謹賀」兩字。

如人情利是封上印有「笑納」、「之喜」、「鞠躬」等字樣，則可以跟隨以下的寫法：

「_ _ 笑納」：在「笑納」前應寫上邀請自己的人的名字，例如被新娘邀請，就應在「笑納」前寫上新娘的名字。

「_ _ 之喜」: 在「之喜」前，可寫上「結婚」或「新婚」兩字。

「_ _ 鞠躬」: 此處填上自己的姓名即可。

「_ _ 謹具 _ _ 奉賀」：在「謹具」前的空白位置毋須填寫；而「奉賀」前可寫上「薄儀」或「薄禮」，意指你的小小心意。

(iStock)

人情利是封｜結婚祝福語

人情利是封中央位置應寫上自己的祝福語或賀詞，以下是一些中英結婚祝福語的例子：

10個中文結婚祝福語

1.新婚愉快

2.新婚快樂

3.琴瑟和諧

4.白頭偕老

5.百年好合

6.永結同心

7.新婚誌喜

8.佳偶天成

9.幸福美滿

10.珠聯壁合

11.天生一對

12.天作之合

13.鳳凰于飛

中文結婚祝福語-短句組合

- 花好月圓，天緣巧合

- 永結同心，百年好合

- 天作之合，白頭偕老

- 激情永在，永浴愛河

- 花好月圓，天緣巧合

祝賀男家的祝福語

- 家璧生輝

- 萱堂之喜

- 令郎婚禧

- 新翁之喜

- 新姑之喜

祝賀女家的祝福語

- 花開連理

- 帶結同心

- 雀屏妙選

- 祥徵鳳律

- 百兩御之

英文結婚祝福語

- May the years ahead be filled with lasting joy.（願未來的歲月充滿喜悅）

- Happy Ever After!（從此過著幸福快樂的日子）

- Be a harmonious union forever！（百年好合）

- A Match by Heaven !（天生一對）

- True Love Lasts Forever！（真愛是永恆的）

人情利是封｜禁忌

在選取人情利是封或準備人情上亦有不少禁忌，以下為人情利是封的7大禁忌！

1. 人情利是封必須是紅色，有喜慶元素的會更好。

2. 避免選擇新年、卡通或生肖款式利是封。

3. 選用長身利是封，而紙鈔亦毋須摺疊。

4. 人情利是封不用封口。

5. 千萬不要封單數或有「4」的數字，帶有不吉利之意，建議封雙數金額或吉祥數字如「8」或「9」等。

6. 建議使用全新的利是封，及切忌使用有使用痕跡的利是封。

7. 謹記寫上自己的名字。