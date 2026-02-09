巴鈺13年婚姻曾陷低潮：「呼吸都討厭」想離婚　靠生理本能找回愛

巴鈺和老公前源結婚13年，突然在臉書上告白彼此有過一段非常糟糕的日子，而且時間超過一年，糟到連他在旁邊呼吸都覺得討厭，最後甚至說出「好呀，我們離婚，我受夠你了」。



她坦言，那段時間，像是罹患了愛情失憶症。

她形容，她好像忘記當初是怎麼殷勤禱告追求眼前這個男人，忘記了每次當他出現在同一個空間時，她全身的細胞和血液會湧向他所在的方向並且歡呼吶喊著：「他來了～～～！」。

還忘記多少次她夢到自己跟別人踏上紅毯，看著坐在席上觀禮的他，夢裏面焦慮著：「不行！我嫁錯人了！怎麼辦？我應該嫁給他，而不是現在牽著我的這個人！」然後哭著醒來慶幸這只是夢。

巴鈺說，那陣子，她更忘記了深情凝視著彼此的眼神，凝視著他感受不到時間的流逝，彷彿那一刻就是永恆，「很糟糕的那幾年，我們在親朋好友面前大吵，我說出：好啊！我們離婚！我受夠你了！我豁出去了地刺傷他，也深深刺傷我自己，很糟糕的那幾年，連他在我旁邊呼吸，我都覺得討厭，現在回想起來，那時的我們，好像另一個平行時空的夫妻，遙遠卻清晰，也可能是一場漫長又真實的惡夢吧」。

後來，她發現，即使在最糟糕的那段日子，吃到好吃的東西，看到美景、工作上的高低起伏，頭痛生理痛，看到很適合他的衣服，在外地工作的跨年夜⋯⋯，第一個出現在我腦海的，第一個想要分享的人，還是他，

有好幾次地震，半夢半醒之間，身體已經下意識地去尋找他，確認我們都平安無事，我知道，如果世界此刻就要毀滅，我要我們在彼此身邊，頭腦忘了怎麼愛他，但身體記得，細胞記得，很糟糕的那幾年，我們差點就要失去彼此了。

