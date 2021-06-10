洪永城廁所向梁諾妍求婚成功　跑步結緣遇愛定性：餘生一起笑住過

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-06-10 17:42

洪永城梁諾妍結婚｜洪永城（Tony）與梁諾妍（Inez）今日（10／6）在社交媒體宣布二人將會拉埋天窗，攜手共渡餘生：「我哋要結婚啦！」更分享了鬼馬運動裝扮的婚照，全因二人是因此而結緣。 洪永城以往形象花心，但偏偏戀上梁諾妍後火速承認戀情，又展開同居生活，「花心男」如今更是被收復成家立室，大家紛紛送上祝福。

因運動而結緣的洪永城與梁諾妍，婚照也是以運動造型示人，十分可愛。（inez_leong@instagram）

洪永城梁諾妍宣佈：我們要結婚啦 ！ 女方分享爆笑求婚過程

37歲洪永城（Tony）在2019年承認與33歲梁諾妍（Inez）拍拖，兩年來，同居的二人屢傳婚訊，但一一被否認。直到今天（10／6）終於可以鬆口，宣布要結婚，並透露是年初求婚，正籌備婚禮，確實日子稍後公佈。

追到你是我的僥倖，娶到你是我的福氣 洪永城

▼▼▼【按圖看】洪永城梁諾妍鬼馬婚照及宣布婚訊全文，二人因運動結緣，婚照也特意選了運動場與湖邊▼▼▼

準新娘梁諾妍（Inez）也分享搞笑求婚過程：「有晚佢拍完嘢返屋企，就入咗厠所一陣出嚟，跟住到我人有三急入厠所，佢又跟住我入厠所，當我打開厠所門，原來佢喺厠所度佈置咗有一個攝錄機，又喺洗手盆度放咗啲微型燈泡，又有一束鮮花，鏡上又貼咗啲心型卡，仲寫上MARRY ME？我好笑又感動，我問佢點解要喺洗手間求婚？佢話知道我一定會去洗手間，最好笑係佢拎隻戒指出嚟求婚時候，我話我真係好急，你等一等我去完厠所先，結果佢要等我辦完大事再求婚，我就Say Yes！」非常符合性格爽直、簡單的二人。

願餘生我們也要一起笑住過！ 梁諾妍

去年12月洪永城生日分享與女友梁諾妍合照時，向來快人快語的吳若希問：「係咪結婚啦？！」洪永城則回應：「一定會話俾你知嘅」（inez_leong@instagram）

洪永城萌生結婚念頭 「信任」是收復花心男孩的秘技？

洪永城形象曾被指花心，多次被媒體爆出緋聞情史，因而就算與「不能錯過的女友」唐詩詠一起時也不被看好，曾傳出拍拖期間與女性友人行為親密，最終二人在2017年5月結束2年半情；直到2018年年底洪永城遇上梁諾妍，更承認女友身份。

洪永城接受媒體訪問時分享好女友的條件，包括可深入溝通、坦誠相對、互相體諒，彷彿在說梁諾妍；他曾接受01娛樂訪問時指，已到計劃結婚的年紀，大讚梁諾妍很好，一同向好的目標邁進，又曾提過女方喜歡小動物與小朋友，不排除奉子成婚，可見他為愛終於「定性」下來。

▼▼▼【按圖看】洪永城與梁諾妍的愛情故事，到底梁諾妍如何收復對方？綜合出2大好女友特質▼▼▼

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洪永城在2018年年底已發布與梁諾妍一同出席朋友聚會的照片。（guruhung@instagram）

洪永城身邊的朋友一個接一個成婚，如黃翠如與蕭正楠、鄭詩君（C君）與黃天頤，去年他也坦言在這氛圍下，也着手計劃將來，認為自己可以做一個好老公。

在梁諾妍面前，洪永城不像從前避談戀情，更大方談未來；比起放閃合照，更愛分享「男友視覺」照片，足見梁諾妍在他心中的地位。能令花心男成長的，也許，就是對的時間相遇上對的人。

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