黎諾懿娶富家女曾被閒言　跨過差異努力工作寵妻：男人要有責任感

黎諾懿近日在劇集《刑偵日記》飾演為求達到目的會不擇手段的奸角，而劇中刁滑奸詐的黎諾懿，成功嚇怕不少觀眾。但原來現實中的黎諾懿，是圈中出名的「顧家好男人」，在2014年迎娶港姐李潔瑩後，便一直默默耕耘賺錢養家，憑著努力更成功入住豪宅，與妻子李潔瑩組成幸福家庭，羨煞不少旁人。



黎諾懿近期在劇集《刑偵日記》擔任案組總督察一角，為求角色更迫真，更在髮型上做出配合。(《刑偵日記》劇照）

現年41歲的黎諾懿曾透露為拍攝《刑偵日記》，而考慮推遲與妻子李潔瑩的「造人計劃」。不過近日有報導傳出黎諾懿的妻子李潔瑩，已成功懷上第二胎。一切以家庭為重的黎諾懿，亦為照顧妻子而選擇將內地的工作延後，名副其實是一位「愛妻號」。

黎諾懿與有「過億港姐」之稱的李潔瑩於2014年結婚，更於2016年誕下兒子黎峰睿（小春雞） 。(nicgogo@IG)

曾多次在訪問中自言非常喜歡小朋友的黎諾懿，在2016年與妻子迎來第1位兒子黎峰睿（小春雞）的出生後，便一直努力賺錢養家，希望讓妻子與兒子能夠過着無憂無慮的家庭生活，而黎諾懿與妻子李潔瑩亦不時在網上分享照顧兒子的日常點滴，幸福的家庭生活讓人羨慕不己。

▼▼▼【按圖看】早前黎諾懿更開設網上節目《 疫境廚神 》與網民分享煮食菜式之外，更同時曝光黎諾懿所住的豪華豪宅，據地產網頁資料所描述，黎諾懿所住的單位面積由二千多呎至四千呎不等，設計間隔更最少四房三廳，佑計市價更近億元？▼▼▼

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黎諾懿有傳年少曾靠綜援過活 煮得一手好菜成功俘虜妻子 更靠住家男形象入屋

黎諾懿憑着自身努力慢慢撇開「五億女婿」的稱號 。(nicgogo@IG)

入行多年的黎諾懿在事業上多年都是浮浮沉沉，與他同期擔任「奧運六星」的林峰、陳鍵鋒、黃宗澤、吳卓羲與馬國明等人，在事業上早已有不錯的成就，當中數位更已奪得最佳男主角或在內地有一定的知名度，唯獨黎諾懿的事業好像總是不慍不火，據悉黎諾懿於低潮時期曾住過180呎的劏房。不過在事業仍發展平平時，黎諾懿在愛情方面已收獲幸福。在2010年，黎諾懿在圈中好友周美欣的介紹之下，認識曾參選香港小姐競選的李潔瑩，二人擦出火花，黎諾懿曾在訪問中透過自己是透過精湛的廚藝把妻子李潔瑩追到手。

自己從小都懂得下廚，妻子（李潔瑩）都是因為我煮得一手好菜被俘虜，她起初覺得我懂下廚很厲害，因為她家庭當中沒有一個人懂得煮飯。 黎諾懿

黎諾懿煮得一手好餸，更是喜歡為家庭下廚的好男人。 (lokyilai@IG)

黎諾懿與與李潔瑩的家庭背景甚為不同，李潔瑩生於富裕家庭，家族由做美容產業起家，有指資產過憶；而黎諾懿成長於公共屋邨，自小便歷經人生五味，雖然家庭不太富裕，卻充滿濃烈親情。可惜一切自黎諾懿的父親因癌症過世便過得不一樣，黎諾懿曾在過去的訪問表示，兒時家庭需要靠着綜援過活，父親離世後，黎諾懿的母親為了照顧一家四口，便身兼兩職來養家，黎諾懿更為了幫補家計於16歲時便外出工作，更學會煮得一手好菜減輕母親擔子。但想不到「廚藝」卻成為黎諾懿與妻子李潔瑩的紅線，也是黎諾懿後來「住家好男人」形象漸漸入屋的元素。

【按圖看】黎諾懿與「過億港姐」李潔瑩風雨同路，組成幸福甜蜜家庭▼▼▼

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黎諾懿不介意被指是「五億駙馬」 太太力撐形容為「神隊友」

黎諾懿懂得浪漫與感恩，也理解到太太照顧家庭的辛苦。 (nicgogo@IG)

面對家庭背景的差異，黎諾懿對李潔瑩的愛並沒有因而卻步，兩人在相戀3年之後更結婚，雖然那時有傳黎諾懿結婚時所開的婚車都是岳父名下，甚至有傳岳父更出手四千萬購置物業讓黎諾懿與李潔瑩居住，所以黎諾懿也被外界攻撃，說他是「吃軟飯」或「女尊男卑」等，但黎諾懿卻置之不理，他在曾在公開訪問表示，深明很難改變別人對自己的看法，但自己卻可以擔當一位好丈夫，用力去讓妻子李潔瑩活得幸福。

我改變不了別人的看法，『五億駙馬』、『食軟飯』此類字眼我控制不來，若果我介意的話便影響我跟太太的感情，更加會影響我跟其家人的關係。 黎諾懿

最重要是那份信任，究竟我是一個結婚後不工作的人，抑或是一個靠自己努力賺錢養家的人，口說無憑據，我只有努力去工作，不要讓人覺得差太遠。 黎諾懿

黎諾懿對李潔瑩的愛並沒有因家庭背景的差異而卻步。 (lokyilai@IG)

黎諾懿努力讓家庭活得幸福：「一個男人要有責任感，更體貼妻子的辛苦。 」

黎諾懿這份堅定不移的信心與努力，令他最終憑處境家庭劇「神之馬壯」的角色，與《不懂撒嬌的女人》「賤Han」的角色漸為觀眾所認識，更進軍綜藝廚藝節目如《懿想得到》與《天天開運王》等，以細心「廚男」俘虜一班家庭主婦。面對事業穩步上揚的黎諾懿，也不忘感激李潔瑩為家庭的付出，誕下兒子（小春雞）讓他的生命更加完整與有承擔。

人生就是不斷有新的課題，自己也不能夠太過自私。 黎諾懿

一個男人要有責任感，婚後要愛錫老婆，要照顧家庭，由一個男仔到結婚做男人，其實分別不大。 黎諾懿

面對兒子的成長，作為父親的黎諾懿深明他要負上很大責任，更明言人生裏學會如何做人比起會讀書更為重要，因為待人處事是否夠成熟，需靠身邊人的陪伴與指導，並從中學習好的地方。有了當父親這個角色的擔子，黎諾懿比起年輕時的他更為成熟，也能明白妻子照顧兒子的辛苦，所以每年的結婚周年紀念日，兩人除了會共聚浪漫晚餐外，黎諾懿更會送上一隻不同顏色的戒指給妻子來哄妻子開心，感激他不遺餘力地照顧兒子。黎諾懿工作與家庭同樣兼顧好，難怪妻子李潔瑩在訪問形容黎諾懿是「神隊友」，而兩人彼此之間的甜蜜也不會因兒子的到來而減退。結婚以後仍然不忘來一點小心思來保鮮，讓愛走得更遠。

【按圖看】黎諾懿與妻子李潔瑩和小春雞的溫馨合照▼▼▼

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同場加映：【按圖看】有傳陳慧珊轉行任英文老師，曾經歷離婚但仍相信愛，再婚覓真愛丈夫當人生導師陪伴走過低潮。▼▼▼

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同場加映：【按圖看】36歲蔣祖曼不泛在劇集飾演「堅強灑脫」的角色，她「強悍」形象相當入屋，但骨子裡的蔣祖曼卻是一個不折不扣的小女人，更甘願為愛捨己。▼▼▼