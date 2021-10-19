你的「執生」能力有多強？一題測你是臨場應變高手　還是騰雞初哥

在當今社會中，我們每個人每天都要面對比過去成倍增長的訊息，需要應付各種各樣捉摸不定的情況，如何迅速地分析這些訊息，及時穩準地處理緊急情況，這就需要機敏的應變能力和迅速的行動能力。



面對變化莫測的環境和上司，隨時都要迎接突然其來的挑戰，你的應變能力如何？來測一測吧！（點擊放大開始）▼▼▼

+ 10

你去唱歌，但是五音不全，唱到一半唱不下去了，你會怎麼辦？

A. 堅持唱到最後

B. 馬上由會唱的人接著唱

C. 邊解釋邊唱

D. 切換成別的歌曲

答案解析：

A.應變能力四顆星，屬於穩健型。你有自己固定的思考模式，所以可能沒別人反應的那麼快，但是對待一件事情能分清主次，很有條理性，給出的建議能夠切中要點，在情在理。這使的你看起來特別穩重，處理事情應變能力雖然不是那麼迅速，但是能給出有效建議，所以周圍人遇到問題都喜歡來問問你，而你也很熱心助人。

B.應變能力五顆星，屬於機敏型。你遇到突發情況應變迅速，能夠冷靜地思考對策，不會盲目抓狂或是像其它人那樣驚恐慌張。你把每一次的處理麻煩事件都當作是對自身的鍛鍊，當做生活中的小插曲，以此來吸取經驗。在面對突發狀況時，總是能以不變應萬變，見招拆招。

同場加映：哪6個星座天生IQ、EQ爆棚？金牛看破不說破 山羊聰慧圓滑宜經商（點擊放大開始）▼▼▼

+ 16

C.應變能力三顆星，屬於耿直型。你就是屬於一根筋的人，有話就直說，個性就是如此耿直，不會去想這樣那樣的可能性，認為凡事應該實事求是。對待事情不會轉彎抹角，所以應變能力一般般，這樣的態度在做學問方面是很好的，若是放在做人做事上，就會比較吃虧。

D.應變能力兩顆星，屬於遲緩型。你做事容易半途而廢，面對困難缺乏堅持下去的毅力，容易退縮的你，在遇到緊急情況時會手足無措，無法應對。面對需要快速回應的場面，你最多隻能在頭腦裏有些模糊的概念，應變能力比較遲緩。

同場加映：心理測驗｜身邊的人都摸不透你 即測別人眼中的你是真善抑偽善？（點擊放大開始）▼▼▼

+ 18

同場加映：12星座特質為何會改變？ 當處女座不堅持完美雙子座不再善變...（點擊放大開始）▼▼▼

+ 8

【本文獲「星座屋」授權轉載，微信公眾號：xzwcom】