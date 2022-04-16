對方選擇別人就覺得自己輸了？感情並沒有輸贏　只有當下適不適合

你一定對這些說法有似曾相識的感覺：

「跟一個男生聊得很來，結果輾轉知道他後來和一個學歷比較好的女生在一起了。」

「我明明就對她很好，她卻跟別人在一起，一定是因為那男的家裡比較有錢！」

「他反而和後來認識同學聊得很開心，因為我不夠漂亮、不夠有趣？」



對方選擇別人 你為什麼覺得自己輸了？

當一個你有好感、喜歡的人沒有選擇你，而選擇別人時，你通常會覺得自己輸了，認為自己不夠好、不夠漂亮、不夠帥、不夠有錢、學歷不夠高、比不上別人。你會覺得自己輸了的前提通常是，你心中已經認定：

得到對方 = 贏

有男女朋友 = 贏

結婚 = 贏

沒有得到對方 = 輸

單身 = 輸

但是，感情中沒有輸贏，在一起的情侶就算最終結婚都不見得是人生的贏家。

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不是你比較差 而是另一個人更適合當下的他

我們被很多可以量化的客觀條件貼上了標籤，如果是像交友軟體，把兩個「個人檔案」放在一個人面前，只顯示了照片、身高、體重、年收入、職業、學歷等，對方做出的選擇也許完全是根據這個客觀條件來決定，但若是你們相處過、聊天過、見面過，那麼就有更多主觀的因素了。

也許他跟另一方更聊得來、個性更合適、未來目標更一致、也有可能是很實際的性生活更契合，有非常非常多的因素都可能導致你沒有獲得對方的青睞，但這代表你不好嗎？就只是其中某個特質不適合罷了。

當然，也有可能對方明確告訴你，某個客觀條件是決定關鍵，那如果是對方的偏好，對方也認為擁有這個條件更適合他，你也改變不了什麼不是嗎？這只是這個人在當下的年紀、當下的環境中對伴侶的偏好，沒有勝負之分。

真相只有一個：你自己的幸福快樂

不論是誰得到這份感情，都不能為幸福快樂打包票，通常你還沒得到就感覺失落，是因為你自己腦補了各種跟對方在一起幸福快樂的畫面，所以當對方沒有選擇你，對你來說是一種失去，但其實你從來沒有得到過，哪來的失去呢？

真相只有一個，也只有這個真相你才會知道：那就是你自己的快樂和幸福。

你永遠都不會知道他選擇另一個人的原因、你不會知道他們在一起快不快樂（而這也不該影響你自己快不快樂）、你也永遠不會知道你跟他在一起是否快樂。而且這些都不重要，對方過得怎麼樣跟你一點關係也沒有，也不是你能選擇或決定的事情，你只能真心祝福他做的選擇，然後走向下一步和下一個人。

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唯一可以認為自己輸了的情況

你沒努力。

如果你不願意花時間和對方聊天，寧願打電動；如果你不找時間約對方出去；如果你從沒讓對方體會到你的心意；如果對方不請客你就不願意和對方吃飯；約會也不好好打理自己…..

那麼，我會說你輸了。因為如果你喜歡對方，卻連一點點的努力、一點點的妥協都不願意，那麼就不用怪他選擇了另一個人。你用一些自己「無法改變的條件」說服自己是自己不夠好，所以輸了，但很多時候根本是你沒有努力的關係，因為放棄自己比較簡單，努力改變比較難。

然而就算是這樣也沒關係，記取教訓，下次學著做好做滿就好了。努力不代表一定能獲得什麼，但不努力就一定什麼都沒有。

最後，我想跟你們講一個故事，我有個十分漂亮、身材姣好、聰明優雅的女生朋友，是男人心中的天菜，某任前男友和她分手後選擇了一個客觀認定不漂亮、體型是她的三倍（也有可能是她誇飾）的女生交往，女生很支持男生的創業，最後他們結婚了。

我這個漂亮朋友也結婚了，嫁給一個對她無敵好的男生，生了一個可愛的女兒。你會說她輸給了外表不如她的女生嗎？當然她可能至今還是想不明白，為什麼前男友要選擇現任老婆、或是自己當初如果跟他結婚會不會更好。

當我們把一個時間點放在人生數十年的脈絡當中，你就會瞬間體會在那個我們非常執著於一個人、一件事、一個決定的時刻，從未來的角度看起來都是那麼微不足道。

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【本文獲「正向戀愛學」授權轉載。】