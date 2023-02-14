失戀一段時間還走不出來？你適合用這種方式嘗試放下　與自己和解

對於很多人來說，過往的經歷多多少少都帶有著一些不和諧的印記，或許曾經的你經歷了痛徹心扉的愛情，或許曾經的你經歷了現實生活的打擊，或許曾經的你被人質疑，彷彿失去了內心的堅定。



但只有和過去和解，才能夠更好地感受當下的幸福。那麼小夥伴們快來測一測你該怎樣與過去和解？速進！

來做一下測驗，看看你應該怎樣與過去和解！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 你最近照鏡子的次數頻繁嗎？

頻繁—2

不頻繁—3

2. 在職場中，你總是很喜歡起帶頭作用嗎？

喜歡—3

不喜歡哦—4

3. 哪怕犧牲自己能給周圍人帶來快樂你也心甘情願嗎？

對—4

不對—5

4. 在看電影時，你總會幻想自己成為主角嗎？

會—5

不會—6

5. 你並不是一個特別喜歡和朋友訴苦的人對嗎？

對—B

不對—6

6. 你最近唉聲嘆氣的次數多嗎？

多—A

不多—7

7. 比起車厘子，你更喜歡吃草莓嗎？

是—D

不是—C

▼▼▼▼▼▼答案解析▼▼▼▼▼▼

A. 敢於直面過去。

你總是拒絕回想起那些讓你比較痛苦的經歷，每當感到焦慮的時候，你就會變得越來越逃避，讓自己處於一種被動的狀態。如果你真的想要和過去和解，那麼就一定要擁有敢於直面不美好經歷的勇氣，坦然地去回顧過往，消除掉內心的恐懼，你可以將過去看做是未來的墊腳石，這樣才能夠輕鬆一躍，和過去揮別告別。

B. 開啟新的生活。

你常常讓自己沉浸在過去的回憶中，即使過著當下的生活，也會有些心不在焉。你把自己封閉在過去，曾經的過往反覆的在腦海中播放，這會讓你向前的腳步停止不前，你會發現你一直都在自我拉扯。所以你要學會開啟新的生活，去暢想一個美好的未來，你要踏出自己封鎖的心門，才能夠與過去和解。

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C. 用時間沖刷痛苦。

其實你一直都知道，過去的不美好經歷，就像一根刺深深的刺痛著你的心。你總是想讓自己的傷口快速癒合，卻不願經歷漫長的治癒過程。你需要適當的放慢腳步，不要總是太過心急，想要和過去和解，需要用一段的時間去沖刷痛苦，才能夠開啟自己嶄新的人生，將過去的種種經歷畫上一個圓滿的句號。

D. 學會接納瑕疵。

身邊人總會給你貼上完美主義者的標籤，雖然你是一個精益求精的人，但有些時候你過度嚴苛的態度，也會導致自己有些悶悶不樂。你希望任何事情都能夠按照自己心中的所思所想而進行，但生活不如意的事十之八九，其實如果能夠換個角度去想一想，往往瑕疵和缺憾也是一種獨特的美。你只有真正的學會接納瑕疵，才能夠徹底和過去和解。

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