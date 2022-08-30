明日戰記｜劉青雲初約郭藹明被誤會借錢？「太空船論」謝背後扶持

【明日戰記｜劉青雲︳郭藹明】耗時7年籌備和後製、斥資逾4.5億港元的科幻動作電影《明日戰記》於上周四（25日）上映，不到5天票房已衝逾2,000萬港元，成績驕人。電影除了高質製作，主演也為重量級人馬，其中劉青雲飾演空軍部隊總指揮官，有份協力捍衞地球。雖於戲外劉青雲不用衝鋒陷陣，但多年來在演藝圈拼搏，總有遇到挫折和瓶頸的時候，而這時他都會得到老婆郭藹明充當智囊，為其排難解紛、默默扶持。劉青雲早年曾以「太空船論」，感謝郭藹明的一切，並從中流露出滿滿的愛意。



【明日戰記｜劉青雲】劉青雲和郭藹明被網民公認為最恩愛的一對夫妻。(視國中國)

周慧敏幫牽劉青雲與郭藹明紅線、約會被當成借錢？

劉青雲和郭藹明在拍攝劇集《大時代》時結識，雖當時還未擦出愛火，但得周慧敏為兩人牽紅線，邀請雙方出席其演唱會，兩人關係才更進一步。有報道曾引述知情者透露，劉青雲初時對郭藹明有意思，故周慧敏幫忙製造機會，劉青雲其後亦有主動約對方出街，最終抱得美人歸。兩人拍拖4年，並在1998年結婚。

據報指劉青雲曾憶述當年的約會經過，指自己沒買車，於是請對方接他，並嘗試告白對方「我想見到你。」不過郭藹明當時沒有為意，劉青雲過後問對方為何肯見他，對方還指以為要跟她借錢，「因為平常你都不說話，突然打電話給我一定不正常。」沒想到簡單的約會背後，卻有段這麼有趣的小插曲。

【明日戰記｜劉青雲】劉青雲和郭藹明在拍攝劇集《大時代》時結識。(《大時代》劇照)

「不覺背景似就是完美一對」

兩人當年被評為野獸與美女的組合。郭藹明為1991年度香港小姐冠軍，曾修讀美國南加州大學機械工程學碩士；劉青雲在入行前則為郵差，故在重視門當戶對的年代，難免會引起女方父母反對，以及大眾的閒言閒語。

不過，郭藹明由始至終都沒在意，有報道更曾引述她說自己從不考慮背景學歷，「我不覺背景相似就一定是完美一對。」她指在老公身上學到很多待人處世之道，「愛情本來就是兩個人的事。」

【明日戰記｜劉青雲】劉青雲榮獲第34屆香港電影金像獎影帝時，於台上以「太空船論」致謝郭藹明。(香港電影金像獎 @Youtube)

【明日戰記｜劉青雲】郭藹明聽見劉青雲的「太空船論」後感動落淚。(香港電影金像獎 @Youtube)

郭藹明為愛放棄事業、劉青雲「太空船論」感激對方

雖然郭藹明當年受力捧，但她卻為劉青雲淡出娛樂圈，多年來都處理家頭細務。有報道引述她的說法，指「有些事情總要犧牲」、「我問自己家庭還是拍劇重要？心態也就改變了，家庭對我來說是最重要的。」雖然有人曾邀請郭藹明復出，但她都老公至上，會先考慮到劉青雲的工作檔期，想有更多時間陪伴對方，再談論事業。

郭藹明為劉青雲所做的事，劉青雲都看在眼內，亦感激對方多年來的扶持，成為其人生中的支柱。他在第34屆香港電影金像獎中，憑《竊聽風雲3》奪下第2座影帝獎座時，曾於台上致謝對方，「每次當我駕駛太空船，飛到宇宙不知哪處時，你總有辦法令我安全地回來地球，多謝。」真誠的表白讓所有觀眾都看得感動，而郭藹明事後亦向媒體笑言，雖然有時也想修修這艘「太空船」，但兩人「千年修來共枕眠」已很滿足。

朋友都跟我說，生個小孩能讓夫妻關係更緊密，如果我們的夫妻關係已經非常親密，那就不用生小孩了。 劉青雲

【明日戰記｜劉青雲】劉青雲和郭藹明結婚24年來一直保持恩愛。(視國中國)

劉青雲遇吵架必忍讓：娶了個好女人

愛情不止得一人付出，劉青雲也非常愛哄郭藹明，早前曾提到因疫情沒工開1年，長期留在家中與對方相處，最後結論是看清自己娶了個甚麼人，「當然是娶了個好女人。」相處難免會有小爭吵，但劉青雲都會遷就對方，有報道便曾引述他指，自己從不會與妻子鬥氣，「因為我大聲，老婆更大聲；我拍枱，她會直接站上枱，而且她一激動便開始說理、講英文，我就會投降。」他解釋，自己英文沒對方好，亦因對方思維清晰而吵不贏對方，再加上對方根本不怕他生氣，因此自己都會是先道歉的人。雖然話中帶無奈，但其實仔細留意的話，劉青雲的每句話，其實都在暗暗地稱讚對方，亦見出兩人的默契和感情深厚，可謂「打風都打唔甩」。