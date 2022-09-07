陳百強64歲冥壽｜陳百強與何超瓊曾傳緋聞？一代巨星殞落金曲流芳

【陳百強64歲冥壽】今天9月7日是一代巨星陳百強（Danny）的64歲冥壽。多年來一眾跟隨Danny的歌迷都會為他籌備紀念活動懷念偶像，而近年因疫情的緣故，故此這2年都沒有太多紀念活動。今年一眾樂迷就以另一方式去懷念偶像，由昨日（6日）至12日一星期，以大型廣告燈箱展示一段1分鐘的短片，藉此紀念兼表揚陳百強過去為樂壇的付出及貢獻。



陳百強64歲冥壽｜9月7日是一代巨星陳百強（Danny）的64歲冥壽。（YOUTUBE@TVB (official)）

陳百強64歲冥壽｜才華橫溢 靠天賦登上樂壇頂尖地位

陳百強（Danny）自小表現出濃厚的音樂天賦及興趣，且精通鋼琴及電子琴。中學時期已參加不同的音樂活動，年紀輕輕已備受關注。至於讓他真真正正展開他的演藝之路的契機是於1977年他出演TVB的《歡樂今宵》，在溫拿樂隊的表演中客串大唱Barry Manilow的《I Write the Songs》，同年他參加「香港山葉電子琴大賽」，憑著出色的演出勇奪高級組冠軍。

之後，陳百強的才華受到節目監製吳慧萍的欣賞，邀請他參加TVB所舉辦的「香港流行歌曲創作邀請賽」，陳百強憑著自創歌曲《The Rocky Road》奪得季軍，獲TVB賞識而正式簽約，翌年再被唱片公司賞識正式開展了他的音樂生涯。

陳百強64歲冥壽｜陳百強（Danny）自小表現出濃厚的音樂天賦及興趣，且精通鋼琴及電子琴。（YOUTUBE@廣東電視綜藝頻道 China GuangdongTV Variety Channel）

不過才華橫溢的陳百強從未正式學過音樂，只是曾學習鋼琴，過去他在電台節目時表示自己對樂理完全一竅不通，甚至是連樂譜都不懂看，但他憑著自身的天賦創作出不少讓人陶醉的曲目，絕對是一個天才型音樂家。

由首張專輯《First Love》已收錄了不少陳百強的自創歌曲，當中最受歡迎絕對是《眼淚為你流》，於入行不久後即奪得「十大中文金曲獎」，讓陳百強坐穩了樂壇的頂尖地位。之後陳百強再推出《等》、《一生何求》、《漣漪》、《偏偏喜歡你》、《今宵多珍重》、《深愛著你》、《喝采》等等多首經典歌曲。當年他憑著才華再加上俊俏的外表，風靡了萬千少女的心。不久後更踏上紅館，成為最早於紅館開演唱會的極少數歌手之一。

陳百強64歲冥壽｜當年陳百強憑著才華再加上俊俏的外表，風靡了萬千少女的心。（《笑看浮生》截圖）

陳百強64歲冥壽｜巨星殞落 眾人感惋惜

不過陳百強力求完美的性格，加上不願歌迷感到失望，當他遇上不如意的事都較容易情緒低落。曾經陳百強只是到醫院檢查身體，卻傳出他輕生、患愛滋病甚至已離世的消息。不實報道直接影響到他的情緒，精神亦大受影響。其實當年陳百強已患上情緒病，親哥哥陳百靈也曾這樣形容陳百強的性格，

百強是一個很感性及追求完美的人，一點瑕疵已足以令他耿耿於懷。 陳百靈

直到1991年，陳百強狀態欠佳宣布全面引退，並計劃舉行《世界巡迴告別演唱會》。香港站原定在10月舉行，然而陳百強翌年5月18日疑酒前服藥而中毒，後被其母發現倒臥昏迷，送院搶救。期間心臟及呼吸曾停頓3次，最終暫時救回生命，惟腦部組織已嚴重受損昏迷不醒，只能靠儀器維持生命。幾個月後，醫生表示藥物注射已不可令他甦醒，只盼待奇蹟出現。

陳百強64歲冥壽｜直到1991年陳百強狀態欠佳宣布全面引退，並計劃舉行世界巡迴告別演唱會。（YOUTUBE@TVB USA Official）

1993年10月中，陳百強情況再次急轉直下，最終於同年25日搶救無效而死亡，享年35歲。院方表示陳百強死於逐漸性腦衰竭。29日一眾圈中好友周潤發、羅文、梅艷芳、鍾楚紅、葉蒨文、林子祥、何超瓊及徐日勤等好友扶靈，遺體下葬於將軍澳華人永遠墳場。

陳百強64歲冥壽｜一代音樂才子陳百強 遺憾來不及成家

至於感情方面，陳百強感情生活一向低調甚少人提及，過往陳百強曾跟已故「賭王」何鴻燊千金何超瓊傳出緋聞。雖則二人一直未有公開承認，但當年二人的秘戀傳聞從未停止過。當年何超瓊曾短暫加入演藝圈，而認識了陳百強結下了緣分。陳百強更邀請何超瓊出演他的成名作《深愛著你》MV，這首歌曲至今亦成為不少粉絲最愛的經典歌之一。

陳百強64歲冥壽｜陳百強感情生活一向低調甚少人提及，過往陳百強曾跟已故「賭王」何鴻燊千金何超瓊傳出緋聞。（《深愛著你》MV截圖）

何超瓊過去曾坦言她跟陳百強性格相近，且對方亦相當了解自己，二人有種不言而喻的默契。何超瓊亦曾公開撰文稱，

Danny（陳百強）是我很重要的人，我所有的故事他都曉得。 何超瓊

其後陳百強的死訊讓何超瓊大受打擊，在葬禮上哭成淚人，更為陳百強扶靈。陳百強跟何超瓊到底有否曾相戀其實已經不重要，但對於何超瓊而言，好友陳百強最終跟自己陰陽相隔，絕對是她人生一個傷痛。

【陳百強Q&A】