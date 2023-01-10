陳山聰老婆生日撞TVB台慶從不埋怨　盤點5位沒拋棄糟糠之妻的男星

在前晚(8/1)《萬千星輝頒獎典禮2022》中，46歲的陳山聰擊敗大熱對手林敏聰獲得「最佳男主角」寶座，他在台上不忘向多年來默默支持自己、生下「比自己更英俊」的兒子的太太道謝。陳山聰曾因戀上豪門而遭到眾叛親離，後來遇上太太，其對自己的不離不棄使他的生活慢慢重回正軌。娛樂圈雖然是非多，但重情重義的也不計其數，讓我們一起重溫以下4位得到糟糠之妻恩惠的男明星吧。



1. 陳山聰

剛剛奪得「視帝」的陳山聰感情與事業路上可以說是非常傳奇，多年前曾因戀上何超雲而眾叛親離，如今卻由昔日的情場浪子搖身一變成「愛妻號」和好爸爸。（IG ＠joelshanchung）

剛剛奪得「視帝」的陳山聰感情與事業路上可以說是非常傳奇，多年前曾因戀上何超雲而眾叛親離，如今卻由昔日的情場浪子搖身一變成「愛妻號」和好爸爸。2010年，陳山聰被指與年長12歲的設計師女友楊渡萍早已在2008年秘密結婚，兩人當時早已相戀了十個年頭，可惜卻不敵新鮮感，3年後離婚隨即戀上賭王何鴻燊三太長女何超雲，故此當時被冠以「世紀賤男」的稱號。

在陳山聰失意之時，他遇上了現時的圈外妻子陳麗萍（Apple）。（IG ＠joelshanchung）

當時陳山聰經常陪伴何超雲出席品牌活動和出外旅遊，生活寫意，更不時出席女友家庭飯局，高調在社交平台「曬恩愛」。陳山聰被批評恃著自己找到靠山，拍劇時不專業、遲到、態度惡劣，更與契姐伍詠薇不和。這段豪門戀最終分手收場，不少監製再沒有找他拍劇，朋友亦因他以往的疏離而離他而去。事業感情均跌入谷底，生活歸零。但上天關了一道門，總會為你開另一扇窗，就在陳山聰失意之時，他遇上了現時的圈外妻子陳麗萍（Apple）。

當時Apple不斷給予陳山聰支持和肯定，令其慢慢地重回正軌。（IG ＠joelshanchung）

當時Apple不斷給予陳山聰支持和肯定，令其慢慢地重回正軌。拍拖初時，Apple要求陳山聰不要公開戀情，希望低調處理彼此的感情，其實背後的原因是Apple不想增添他的包袱，影響其正在建立的事業。Apple表明自己不介意對方的感情過去，最重要是如何去面對自己的人生路。

陳山聰曾接受媒體訪問時表示：「Apple不會埋怨自己沒有時間陪伴他，而她的生日更是與TVB的台慶是同一天。」而他每次只好等工作完結後，才回家陪Apple過生日。2018年，陳山聰決定在Apple的生日上向她求婚，表示Apple是自己努力工作的動力來源，而她體貼和簡單的個性更令陳山聰認定Apple是他餘生的唯一。

2. 周華健

曾紅遍臺灣和大陸華語樂壇的歌手的周華健與美籍妻子康粹蘭（Constance Woods）結婚37年，一直恩愛相敬如賓。

曾紅遍臺灣和大陸華語樂壇的歌手的周華健與美籍妻子康粹蘭（Constance Woods）結婚37年，一直恩愛相敬如賓。康粹蘭陪著周華健從無名小卒走到天王地位，當時周華健一邊讀大學，一邊在餐廳當駐唱歌手，康粹蘭則是他台下的頭號粉絲。當時周華健的專輯沒成功推出，他以為自己的選擇錯了。 沒想到，康粹蘭鼓勵他：「我父親也是個搞藝術工作的人，當年很多人對他的選擇不可思議，可是他現在在這一行幹得很出色。你也絕不能放棄自己喜愛的事業。」這番話讓周華健堅定自己的決心，再度追求歌唱事業。

1986年，周華健拿著從地攤上買來的戒指向康粹蘭求婚：「你願意嫁給家徒四壁、熱愛音樂的窮小子周華健，並且保證愛他一輩子嗎？」當時康粹蘭含淚點頭：「我願意！」兩人舉辦了簡單的婚禮，當時沒有婚紗，也沒有蜜月，連婚禮西服都是向老闆預支薪水買的，兩人住在租來的老公寓裏，因沒有傢俱只能睡在地板上。

不過兩人的緣份原來早已注定，皆因他們是同年同月同日出生的。

不過兩人的緣份原來早已注定，皆因他們是同年同月同日出生的。當時婚後家裡重擔都落在妻子身上，因此周華健對外談到妻子康粹蘭的時候，他說的最多的一句話就是「感謝」。2012年在上海舉行了一場溫馨感人的演唱會，到場的神秘嘉賓不是當紅歌星，而是30年來陪伴在側的愛妻康粹蘭，在舞臺上，周華健深情的對妻子說：「這輩子與你在一起是我的幸福！」而台下的她則感動得反覆拭淚。

3. 古巨基

古巨基在感情方面卻鮮有緋聞，唯一一位就是其妻子陳韻晴（Lorraine）。（古巨基IG）

古巨基由1994年入行至今，是唯一一位曾獲頒叱咤6大獎項的歌手。古巨基在感情方面卻鮮有緋聞，唯一一位就是其妻子陳韻晴（Lorraine）。古巨基於1994年簽約唱片公司時認識負責宣傳的Lorraine，其家景好，而且也有歌唱實力，卻甘願為古巨基而做其助手和經理人，在背後協助安排其工作。

二人日久生情，多年來雖傳岀婚訊，但古巨基只形容Lorraine為「得力助手」，並對其私生活一直保持低調，亦不容許傳媒來騷擾Lorraine的生活。2014年7月15日，古巨基宣佈跟Lorraine結婚。2020年3月15日晚，古巨基宣佈榮升父親，妻子以52歲高齡為他誕下孩子，他亦分享了一張一家三口手拖手和兒子睡覺的照片。

4. 倪震

「香港四大才子」之子的倪震與「玉女獎門人」周慧敏因一同主持時事節目《摩登時代》而結緣。（IG @vivianchowwaiman）

「香港四大才子」之子的倪震與「玉女獎門人」周慧敏因一同主持時事節目《摩登時代》而結緣，初時周慧敏對倪震的印象並不好，但經過時間相處下才得知他說話狂傲，心地卻不壞。受盡寵愛的倪震與周慧敏的家境恰巧相反，周慧敏自小跟母親相依為命。

倪震曾經送給周慧敏一個禱告盒，盒中除了寫着一些讓周慧敏安心的字句，不少人認為難以解決的事，倪震都能夠為周慧敏化解擔憂。周慧敏更多次在傳媒面前公開感謝倪震，甚至表示二人愛情中倪震所付出的比率佔8成，自己僅2成。可惜卻無改花心的個性，倪震在1994年跟周慧敏交往期間被傳媒拍到跟港姐陳法蓉約會，當時倪震直認他跟陳法蓉正在談戀愛，周慧敏傷心不已卻狠下心分手。

倪震的幾句花言巧語、道歉總能夠令周慧敏再一次心軟原諒。（IG @vivianchowwaiman）

2年後，周慧敏再一次回到倪震身邊，倪震更公開表示兜兜轉轉，發現最適合自己還是周慧敏，當外界都以為倪震浪子回頭之際，倪震再次為香港名媛姚樂碧的新書寫下情慾序言：「我和姚樂碧的確在口舌言談上達到過頗為激烈的高潮。」短短字句裡讓人得知二人的不倫之戀，姚樂碧甚至把倪震寫給她的情書公開，讓周慧敏再度心碎。

倪震亦一改本性，專心一意對待周慧敏。（IG @vivianchowwaiman）

之後又傳出倪震用玫瑰花及短訊瘋狂追求陳穎妍，陳穎妍曾大爆倪震經常追求圈內女星，其後又透過專欄上大讚傅穎具女人味，周慧敏更曾捉姦在床3次。2008年有傳媒拍到倪震隨同3名衣着暴露的女士在夜店，在酒色迷離中倪震跟其中一名女士情慾漸升忘情激吻，周慧敏再次發出聲明宣布跟倪震分手。可是倪震的幾句花言巧語、道歉總能夠令周慧敏再一次心軟原諒。一星期後周慧敏在社交平台發長文宣布：「沒有倪震就成就不了今天的周慧敏。」倪震及周慧敏宣布結束19年的愛情長跑，正式結為夫婦。倪震亦一改本性，專心一意對待周慧敏。