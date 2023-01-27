回家｜吳業坤成名路歷經波折 歌迷由替他感不值到爭議、負評不斷

【回家｜吳業坤】TVB綜藝節目《回家》昨晚（26/1）嘉賓邀請到吳業坤（坤哥），回到橫頭磡邨回憶他的成長路，同時亦是他的歌手路起步的地方，有不少感人場面。入行12年的吳業坤，可說是歷盡沉寂、爆紅、事業巔峰、「偽毒」負評以及近年簽約星夢娛樂，而提到粉絲們最替他開心的，絕對是去年娶到日本藝人濱口愛子，幸福美滿，亦希望再次看到他的歌唱事業再次發光發亮！



吳業坤2022年5月驚喜宣布婚訊

吳業坤2022年5月驚喜宣布婚訊（IG@aikoooh__）

TVB綜藝節目《回家》開首是吳業坤（坤哥）陪母親飲茶，期間吳媽媽更笑言這段時間最開心是喝了『新抱茶』：「佢喺屋企斟俾我！」。去年5月吳業坤突然驚喜宣布喜訊，雖然當時沒透露老婆的身份背景，但很快就被發現與日本藝人濱口愛子結婚，當時更有指吳業坤經常到日本是陪女朋友，非常甜蜜。

一直都覺得自己還是像小朋友，不知道甚麼時候才算是大人，可能反過來需要被她照顧，但往後的日子，我會努力去守護，現在的我好幸福。

吳業坤在節目中憶起往事 盼成為比爸爸更好的人

吳業坤在節目中憶起往事 盼成為比爸爸更好的人（YouTube@TVB 綜藝 ）

在《回家》節目中，吳業坤（坤哥）還與吳媽媽回家小時候居往的單位，即席自彈自唱當年為母親創作的作品《坤哥》，期間更忍不往落下淚水，原來他一直自責，覺得自己做得不夠好。吳業坤自小父母離異，並跟著媽媽長大，一直很希望可以給她一個溫暖的家，可以做得比爸爸更好，亦明白現在的他有更多事都要負責任，而吳媽媽亦有大讚吳業坤已經很了不起，場面很感人。

那時候寫的歌詞很幼稚，但現在再唱，是覺得當時和自己的對話原來很真摯。

吳業坤初入行歷沉寂期 歌迷、網民替他感不值

吳業坤初入行歷沉寂期 歌迷、網民替他感不值（IG@kwangorrrrrr）

吳業坤（坤哥）也回到昔日的家，憶起他的成長路同時亦是他歌手夢的起點，在12年前參加《超級巨聲2》比賽，以大男孩的形象及實力唱功成功引起不少觀眾注意。及後在比賽中以第五名成績簽約TVB，開始有了音樂節目、綜藝節目、電視劇及電影的演出機會，同時他亦沒有忘記歌手夢，在YouTube上開了一個《Kwan Gor》頻道，發表自己創作的作品及翻唱歌，厚積薄發，等待一個機會。

但在2014年發生了一件不僅歌迷，更有不少網民替他感不值的事，那年的《萬千星輝賀台慶》上，吳業坤在其中一個節目中扮棋子，不但沒有台詞更被呼來喚去。當時大家都認為他歌唱實力好，但公司卻沒相關機會給他，現在竟到了這種地步。

吳業坤第一首派台歌即成為代表作 橫掃多個獎項

吳業坤第一首派台歌即成為代表作 橫掃多個獎項（IG@kwangorrrrrr）

在2015年默默耕耘的吳業坤（坤哥）終於迎來他的事業巔峰，簽約「星娛樂」唱片公司正式成為歌手。吳業坤的第一首派台歌《原來她不夠愛我》和歌曲《陽光點的歌》，霸佔香港各個電台的流行榜，這兩首歌曲更是不少80、90後必聽歌單之一，而他也終於有了自己的代表作。

同年亦是吳業坤（坤哥）大豐收的一年，先是在TVB《勁歌金曲總選》贏得「最受歡迎新人獎金獎」，再憑《原來她不夠愛我》奪得「勁歌金曲獎」，而終於迎來事業新曙光的他，在台上講獲獎感言時激動落淚，使眼鏡佈滿霧氣，也成了他的標誌之一，但更多的人為他的努力獲認可感到高興。

吳業坤於《叱咤樂壇》獲獎成爭議開端

（IG@kwangorrrrrr）

吳業坤（坤哥）亦再接再厲，在2016年《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中，吳業坤再次獲得多個獎項，包括「叱咤樂壇生力軍金獎」、「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」以及憑《原來她不夠愛我》獲「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」，當大家都認為他「捱出頭」，但卻迎來一大爭議。其中「我最喜愛的男歌手」同時是有張敬軒、陳奕迅入圍，都是樂壇的大前輩，粉絲定然不少，卻敗給樂壇新人。儘管「叱咤樂壇我最喜愛」的獎項是由現場觀眾投票，但仍是讓不少網民質疑他的好成績及引來不少非議。

同年8月吳業坤（坤哥），舉行了首個紅館個人演唱會，本應是值得開心的事，但消息一傳出，他就被質疑歌手出道僅16個月的他不夠歌開演唱會，門票僅四分之一公開發售，想營造門票難買假象，更嚴重的斥他未有資格踏上紅館。連帶開始出現不少質疑他實力的聲音，由之前替他感不值到認為他不值得。

吳業坤「偽毒」標籤難脫 緋聞史終結於妻子濱口愛子

吳業坤「偽毒」標籤難脫，緋聞史終結於妻子濱口愛子（IG@kwangorrrrrr）

吳業坤（坤哥）由入行一直被貼「偽毒」標籤，為他惹來不負評。只因他以毫無殺傷力的大男孩形象出道，但多年來一直緋聞不斷，而他一直被討論和傳出的感情史，由《聲夢傳奇》姚焯菲（Chantel）到港姐王卓淇，引致他負面新聞多多，蓋過了他的歌唱事業。而這段豐富的緋聞史也終在去年，吳業坤迎娶了現在的妻子濱口愛子，當時不少人都羨慕他娶到漂亮的太太，羨煞旁人。

吳業坤（坤哥）即使爆紅階段，也不曾傳出過甚麼負面新聞，依舊只想做好自己的音樂。（IG@kwangorrrrrr）

其實回想吳業坤（坤哥）即使爆紅階段，也不曾傳出過甚麼負面新聞，依舊只想做好自己的音樂。以沒有背景、沒有後台的他憑努力，曾攀上過這樣的高峰，已經很了不起了！儘管過後出現不少質疑的聲音、負評及緋聞，但如同吳業坤在 2020年演唱會中所說：

每個人都是自己故事的主角，寫好你自己的故事。因為你不會知道亦控制不到，別人的故事會寫甚麼，是會將你寫成好人還是壞人。 吳業坤