【武漢肺炎】「封城」料約14日見真章　維護「戰時秩序」最重要

武漢肺炎來勢洶洶，確診個案及地區近日大幅增加，確認有限度人傳人。國家主席習近平於20日就防疫事宜作批示，武漢繼而於23日上午「封城」，停止內外交通並限制人員出境。 正當武漢肺炎肆虐，官方嚴陣以待之際，仍然有網民認為是「大驚小怪」。他們最愛引用美國疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）1月11日所公布的數據，指自2019年9月29日踏入流感季起，估計已經導致6600人死亡，包括39名兒童，所以武漢肺炎是「小事」一樁。

新型病毒未知數眾多

首先，根據2019年9月《柳葉刀．公共衛生》所刊載研究，中國每年流感相關死亡人數約8.8萬，而2018年的官方數字僅為153人；有趣的是，政府轄下的中國疾控中心冠名參與了這項研究。無論如何，北京顯然未與上述網民一般見識，拋出「外國也有」之類講法，反而明白到武漢肺炎是更為嚴峻的威脅。

武漢「封城」後，當地超市出現採購潮，傳出食物價格急升，一棵大白菜甚至漲至50元以上（人民幣，下同）。

須知道中央政府之所以祭出「非常手段」，原因正在於新型病毒與流感不同，初步所見死亡率差天共地，當中存有眾多未知數，病癥、潛伏期、高危族群、傳播途徑和治療方法至今通通仍然未有定論，病毒亦可能會持續演變適應。例如在香港第2宗確診病例，患者一直未有常見的發燒及呼吸道病徵。

國家衛健委在《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案》（試行第三版）就指出：「值得注意的是重症、危重症患者病程中可為中低熱，甚至無明顯發熱。」截至23日凌晨零時，29個省（區、市）累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例830宗，其中重症177宗，死亡25宗。

利比里亞宵禁防伊波拉

截至24日中午，兩岸三地如今只剩青海和西藏未有病例，湖北省共有13個城市區域停運公共交通，處於「封城」狀態。《德國之聲》訪問了澳大利亞傳染病學專家麥肯泰爾 （Raina MacIntyre），她認為，目前中國採取的「封城」措施能有效減少海外的感染案例。

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港大新發傳染性疾病國家重點實驗室主任管軼則認為，「武漢封城」的實際效果存疑，因為本來武漢是華中海陸空交通樞紐，如今錯過了黃金防控期和春運大潮，加上些人不作為，所以疫情肯定會爆發。武漢最早病例出現於12月初，但直到中央派出專家組以及習近平20日公開批示後，防疫工作才雷厲風行。

在國際防疫史上，大範圍強制隔離有許多先例，包括用於防範黑死病和麻瘋擴散，至於近年例子有2014年西非伊波拉病毒爆發。在利比里亞，政府為阻止病毒散播強制封鎖部分市區，包括首都蒙羅維亞（Monrovia）的西點（West Point），限制人口流動，實施宵禁。

武漢居民須守「蒙面法」

不過湖北的「封城」情況可說是鮮有其匹，世界衛生組織駐華代表高力（Gauden Galea）便指出：「據我所知，試圖控制一座擁有1100萬人口的城市從科學上而言是新做法。這樣的公共衛生措施過去從來沒有嘗試過，所以現階段我們不能說此舉是否會奏效。」

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根據官方《診療方案》，「疑似病例」成立條件之一為：「發病前兩周內有武漢市旅行史或居住史；或發病前 14 天內曾經接觸過來自武漢的發熱伴有呼吸道症狀的患者，或有聚集性發病。」如是者，若果14天左右後疫情傳播未見被遏止，甚至其他地區顯著爆發本地案例，那麼大致可說「封城」效果有限。

現時武漢交通內外停頓，強制進出公共場所要戴口罩，市長更直言全市已進入「戰時狀態」，這也是全省「封鎖區」內約2千萬居民的寫照。要維持至少兩星期的「戰時秩序」並不容易，主事機關須確保水電供應和物價穩定，否則一旦日常秩序崩潰，官方將要在防疫之外應付多一條新戰線。