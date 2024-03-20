瑞銀指消費股廣增派息　追求「即時快樂」成新勢　呢類港股同受惠

瑞銀就消費行業進行研究與展望，該行大中華消費品行業研究主管彭燕燕表示，當前消費企業正呈現增派股息的趨勢，有望帶動股價上揚，不過企業的盈利預期並未增長，只是將資本開支轉為派息，並笑稱今年以來發現消費行業最大的變化即是「發現沒有那麼差」。



有趣的是，春節後內地呈現出高端白酒急速復甦的現象，反應了社交性消費需求的提升，因此瑞銀料港股的啤酒板塊可同理受惠，最為利好。此外，由於內房貶值拖累中產階級消費熱情，內地消費近期呈現出追求「即時的快樂」的傾向，服裝化妝品行業淡進，旅遊餐飲利好，更多追求體驗式的消費。



消費股增派息成趨勢 公司普遍縮減資本開支

她指出伴隨港股3月的業績期，大部分內地消費企業，均體現出大手筆提升派息的傾向，但事實上企業的盈利預期並沒有提升，她解釋稱，上市公司追求股東權益回報率ROE的提升，即用淨收益比股東權益，通過數學計算即可知，當作為分子的盈利預期未有提升，其實企業就是通過縮減資本開支，如減少併購、停止擴張產能等方式，提升股東回報。

彭燕燕續指，內地消費增長在4%左右，較此前的7%顯著放緩，企業產能增長也降低至5%左右，速度與GDP增幅相若，因此資本開支並不似此前必要，且消費品行業本就較少依賴資本開支與投入，因此公司更願意派息，而當前內地公司30%至40%的股息分配率，已屬過低，故而增加派息也有提振股價的作用，料4月即將迎來的A股業績期，也將呈現同樣的趨勢。

瑞銀彭燕燕指，消費品公司多呈現增派股息的趨勢。

內地高端白酒急彈 港股啤酒板塊同看高

彭燕燕指出，內地農曆新年後出現的新現象是，高端白酒產業明顯出現反彈，尤其在江蘇、浙江等經濟發達省份。除卻疫情復甦後返鄉團聚的需求，實則更多反應出企業團拜、招待用酒的提升，而此種接待的需求，是企業盈利復甦的表現。

而不似擁有大量白酒企業的A股，港股較少有白酒公司上市，但是彭燕燕指出，萬變不離其宗，港股的啤酒板塊同樣可以擔任社交性需求，其實有50%的啤酒消費仍然發生於飯局、送禮等場合，因此在消費板塊內部，她對於港股的啤酒股看高一線。

瑞銀指，內地高端白酒急劇復甦。（資料圖片）

內房貶值累中產囊中羞澀 消費尋求「即時快樂」

彭燕燕指出，中產階級始終是內地消費的中堅力量，而中產階級最大的財富即房產，其原本的消費驅動力，在於房地產升值引發的財富效應，但從去年9月開始，甚至一線城市的房產都開始出現貶值，財富效應漸漸消失，中產甚至開始囊中羞澀。

因此她表示，當下的消費轉向一種「即時的快樂」，體驗重於實體。其中，服裝、化妝品等品類下滑尤為嚴重，「大家不想買包包，卻想出去玩」。在此傾向下，瑞銀認為旅遊、餐飲等板塊都呈現利好，恰如內地餐飲企業蜂擁來港IPO，一方面A股的指導定價等嚴格上市規則，不似港股利於餐飲企業；另一邊廂，低至6元一杯的奶茶，就可以帶來快樂，符合當下的消費需求，茶飲行業已經是當下為數不多還在增長的業態。

瑞銀指，當前中國消費的新趨勢是輕物質實體，重體驗。（資料圖片）

兩會提以舊換新 或可刺激家電額外需求

就兩會而言，彭燕燕表示，其實商務部發言中並未體現太多的政策助力，惟有以舊換新的話題較多提及，而比對2009至2013年的家電以舊換新，料此輪可有1%至4%的家電額外需求，不過歸根結底，房地產市場低迷，新房新家電的購置需求低，只能更依賴家電迭代更換。此外，服務行業復甦力度也在提升，較傳統製造業，更可幫助提升年輕人就業率。