從經濟角度　貝索斯為何選擇桑切斯？｜陳仕娜

亞馬遜創辦人貝索斯與前電視主播桑切斯在威尼斯的超豪婚禮，沸沸揚揚，吸引全世界的目光。吃花生的觀眾忍不住想：老貝可以挑超模、揀影后，為何偏偏選中她？



比起用「美女」來定義桑切斯，用「舞台女王」或許更貼切。

2025年6月，亞馬遜創辦人貝索斯與新娘子桑切斯在威尼斯成婚（laurensanchezbezos via Instagram）

她有拉丁裔與生俱來的熾熱氣場、豐滿的曲線、黑髮紅唇，大膽性感且極具掌控力。這種肉感張揚、主動挑逗的類型，對於一個宅男搖身一變為global icon的超級富豪來說，營造權力戀愛劇情的氛圍：「征服全世界後，再征服一個會揸直升機、還懂拍紀錄片的火熱女人。」

桑切斯出身自新聞主播

桑切斯是新聞主播出身，經營過航空影像公司，對於如何敘事包裝傳奇人物的故事，易如反掌。對正在用Blue Origin 建構太空神話的貝索斯來說，她無疑是天選公關，隨時能駕駛直升機幫他拍企業大片，再穿件低胸裙，輕易扯高所有報導的收視率。所以，她比紅毯上的花瓶更有產業價值，也較沙灘上騷首弄姿的𡃁模更具實用性。

離婚後的蓋茨與古生物學家低調約會，畢比特則拖手一個藝文青，Bezos的戀愛就像一場開放的舞台劇。他要的不僅是陪伴，更是與他比肩出現所有鏡頭、豪華遊艇、Met Gala、甚至火箭發射台上的女主角。

圖為貝索斯與新娘子桑切斯（Lauren Sanchez）離開酒店，出發前往婚禮（REUTERS）

成功轉移眾人目光

這種愛情故事更可分擔部分對富豪的輿論壓力。當全世界集中討論 Bezos胸肌和Lauren 的胸口；鎂光燈忙著追逐二人在豪華遊艇上擁吻的畫面，暫時就會忘記對焦亞馬遜勞工議題和壟斷調查。

桑切斯也許不是「最漂亮」或「最高雅」的選擇，但她卻符合貝索斯現階段人生劇本所需要的類型：

* 熱愛鏡頭，懂得如何在鏡頭下讓他更具征服力。

* 具產業價值的枕邊人。

* 擁有各自的社交與媒體資源，加倍放大兩人的話題性。

就像佐治古尼選擇與國際人權律師Amal共偕連理，為其在世界舞台說故事加分。富豪與名人擇偶，從來都不單純想愛情，而是精密計算的方程式。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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