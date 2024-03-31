從科目三到Loong　你一定要懂｜陳仕娜

以文化來爭取話語權，愈來愈多內地的神曲、洗腦舞開始揚威海外，為國爭光，包括科目三、恐龍扛狼、小小的花園、黑桃A，甚至早期費玉清的「一剪梅」，成功衝破語言的隔閡，擄獲不少海外粉絲的心。之前風靡全球的神曲神舞，例如PSY的騎馬舞、Piko太郎的PAPP、Jisoo的Flower等，多以韓國K pop領先，甚少見到內地作品的身影。

平台是幫助作品成功的重要載體，內地的視聽娛樂創作日益得到網民恩寵，抖音/Tik Tok、小紅書、微信、Bilibili、微博⋯⋯可謂居功至偉，營造出全網刷屏、鋪天蓋地的宣傳效果。科目三瞬間爆紅，本身舞蹈簡單易跳、音樂洗腦不在話下，由海底撈員工群舞開始，年輕人瘋狂討論轉發，點燃病毒式的網路傳播。但這種熱潮來得快，去得亦快，只要湧現新焦點，就會被蓋過。

2024年1月25日，台北市寧夏觀光夜市舉辦「科目三」舞蹈競賽。（VCG）

舞蹈跨越地域，容易征服人心，像「我姓石」這類句句押韻、咬文嚼字的神曲，僅限於國內稱雄，不諳中文的受眾就不懂欣賞。說到語言，今年的生肖「龍/Loong」成為全世界的話題，是Loong，而非Dragon，何解呢？據北京外國語大學教授指，19 世紀初英國傳教士馬什曼在著作中提及中國的龍，注音為 loong，解釋時則使用dragon ，後來英國傳教士馬禮遜編纂史上首部《華英字典》，將龍譯作dragon，延續至今。西方形容Dragon為：「口吐烈焰、巨翅長鱗、烈性如火」，形象不甚可喜；中國龍則是：「馬頭、鷹爪、魚鱗、鹿角、蛇身、沒有翅膀」，是好運吉祥的象徵。因此「Loong」的形象更貼近中國龍的原意。

亦有學者認為，隨著中國經濟和文化軟實力的日益增強，越來越多外國遊客了解漢語文化，大量文化負載詞只需透過音譯的方式便能被理解和接受，例如陰yin、陽yang、太極TaiJi、功夫KungFu、戲曲XiQu、豆腐ToFu等。音譯方式能最大限度保留語言風格，同時也最大程度傳遞原文中的本土文化訊息，令外國人產生更深刻的了解。

姑勿論是跳「科目三」，還是稱Loong，折射出中華文化愈益受到國際的討論和關注，雖然有評「土味爆發」，又斥「惡搞自high」，鼓吹「審醜文化」，惟內地年輕人在網路掀動的軟文化熱潮，其影響力無遠弗屆，不能小覷。你可以不認同，但一定要懂。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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