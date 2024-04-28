咖啡「白菜價」　更合年輕人口味｜陳仕娜

三尖八角的中環中心向來不是我杯茶。如果想喝咖啡，中環人一般會去置地或IFC。聽老友說，最近中環中心有一家新開的咖啡店，以十元一杯的Americano作招徠，門庭若市。樓股不振，不單兩餸飯賣到成行成市，這杯廉價咖啡也一石激起兩層浪，讓中環白領打牙骹時多了一點八卦的話題。

咖啡每日飲多少最健康？（brigitte-tohm＠unsplash）

廉價咖啡店在國內早如雨後春筍，更出現「白菜價」的現象，4元至5元（人民幣‧下同）就買到一杯咖啡， 上海TAI JUAN咖啡店人頭湧湧，平到令人咋舌，經典拿鐵售6.9元、生椰拿鐵 7.9元、經典美式3.9元，各款咖啡的平均售價都低於10元。蜜雪冰城旗下的「幸運咖」前主打廉價咖啡，價格由5至12元不等。庫迪門店全部咖啡僅賣9.9元，在抖音等平台買券僅需8.8元，邀請新朋友還可以「免費飲」。庫迪以低價策略營運，目前分店已達900間。

近年內地的咖啡市場規模不斷擴大，紅餐品牌研究院估算2022年中國的咖啡市場達到752億元，按年升23.7%，2023年更突破900億元。每周至少飲一杯咖啡的受訪者約佔85%，每天至少飲一杯咖啡的消費者超過35%。

星巴克曾為年輕人前往飲咖啡﹑食小食之地。（Starbucks）

年輕人追求極簡心態

星巴克和太平洋咖啡一杯咖啡動輒30至40元，瑞幸咖啡也相差不遠。對於消費力不高的年輕人來說，低價咖啡較符合經濟的原則。加上以手上拿着星巴克來彰顯個人品味的習慣，在今時今日大多年輕人身上已起不了作用，取而代之是回歸追求一種「極簡」心態，傾向以低規格去生活：「如今愈來愈多人在花錢時會先考慮到自己的預算，因此，售價廉宜的咖啡，將壓倒跨國連鎖咖啡店的產品，蔚為主流。」有南韓咖啡業者如是說。

文首所提及中環中心出現十蚊咖啡，未必100%關經濟不景氣的事，而是價廉、物不太差的年輕消費模式愈來愈常見：茶飲店、零食店、盲盒店、走可愛風的粉色系家品店，快速轉款且售價廉宜的時裝店，都印證著新一代的口味。內地大城市裡的星巴克，據聞有很多中老年人駐紮，下棋、看書、閱報、做功課，或者開小區居民會，真正來飲咖啡的為數並不多。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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