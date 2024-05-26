無常不是消極　也代表希望｜陳仕娜

世間的萬物有生有滅，有聚有散，花開花謝，潮起潮落，生老病死，是任何人都逃不掉的定律，所以佛教以「無常」來指出這個世間自然的真理。

佛陀常以「人命在呼吸間」來比喻生命的無常，要弟子正視無常的逼迫性，要把握時間努力精進佛道。因為「天有不測風雲，人有旦夕禍福」，誰也不知道下一瞬間會發生什麼事，所以要懂得時時以「無常」來警愓自己，把握當下，當成在世的最後一刻來珍惜。

生命本是「無常」，明白死亡乃必然的結果，反而使我們較坦然的面對人生，既然每一個人在世間的結局是一樣的，其間的差別就在人生的過程中，生命呈現的意義有多少？

我們給有緣的家人親朋帶來什麼？我們為這個世間付出什麼？

5月5日清晨天陰，烏雲覆蓋維港上空。（李家傑攝)

生命意義不在長短

有一位醫生的太太，為五十歲不到英年早逝的先生，向師父表示心中的憤怨不平，她為先生不眠不休的為病人服務，卻換來如此悲淒的下場感到上天的不公，師父問：「妳先生做醫生多久了？」，她說：「二十幾年了。」，師父說：「妳先生這二十幾年過得很有意義，他挽救了許多家庭，救活了許多生命，造福廣大的人群，妳應該為他感到高興。有些人雖然能活到高齡而壽終正寢，然而對社會卻無絲毫貢獻，這樣的人生，縱然多活了二、三十載，又有何意義呢？」

生命的意義不在於壽命長短，而在它所散發的光與熱，佛教對死亡的看法，不只是一期生命的結束，更是下一期新生命的開始，因此面對死亡以平常心坦然視之，一位佛教徒在死亡的前一刻，在乎的不是在世間留下多少存款，成就多少豐功偉業，而是你的我執去除了幾分，成就了多少道業，幫助了多少人離苦得樂。

一位六十多歲罹患癌症，醫生已宣告不治的老者，他平常跟隨在師父身邊修行學佛，當他知道這不幸的消息時，向師父表示他想利用最後剩下的時間，為來寺修道的人服務，他自忖時日無多，因此無私的為大眾奉獻，渾然忘我，也忘了病痛，竟奇蹟地活到八十多歲才往生。

「無常」不是只有消極的「苦」，「無常」也代表「希望」，因為有無窮的「希望」，所以生命就有「無限」的可能，因此佛教告訴我們要努力奮發精進，隨著在世間的不同因緣，給予身邊的人關懷與鼓勵，所謂「但願眾生得離苦，不願自己求安樂。」這是菩薩道的精神，也是面對「無常」時生命積極的展現。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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