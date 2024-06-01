過渡至三枝陰陽燭組合講解　頭炮是怎樣的形態？｜聶振邦

經過兩枝陰陽燭的合成形態的十九種形態探討後，今日分享的形態，認為是兩枝陰陽燭過渡至三枝的講解，若大家有印象，約兩個月前講解了一種名為「飛鴿歸巢」的利好形態，由一長一短陰燭組成，長陰燭 (大陰燭、上影陰燭或上下影陰燭) 出現後，配上短陰燭 (陰陀螺或下影陰燭)，長陰燭的燭身全然覆蓋短陰燭，包括上、下影線，就是「飛鴿歸巢」的典型。今次分享的「雙飛烏鴉」，則是利淡形態，視為「飛鴿歸巢」的倒轉形態。除了是一種是利好；另一種是利淡形態之外，還有兩個倒轉特性。

雙飛烏鴉對比飛鴿歸巢

第二是出現的位置，「飛鴿歸巢」見於股指或個股下行一段日子後（通常為兩周或以上），醞釀由跌轉升，故此解讀為利好訊號出現。至於「雙飛烏鴉」，卻見於股指或個股上升一段日子後（通常為兩周或以上），屆時出現長陰燭，代表見賣方動力強勢，股指或個股醞釀由升轉跌，解讀為利淡訊號出現。不論見「飛鴿歸巢」或「雙飛烏鴉」，均預示股指或個股走勢要「轉角」。第三項倒轉特性體現在形態上，誠如上述「飛鴿歸巢」是長陰燭配上短陰燭；「雙飛烏鴉」為短陰燭配上長陰燭。

先見短陰燭後見長陰燭

「飛鴿歸巢」和「雙飛烏鴉」同屬吞噬形態，長陰燭的燭身全然覆蓋整枝短陰燭，只是出現次序不同，「雙飛烏鴉」於短陰燭出現後，緊接交易日股指或個股的開市位高於短陰燭的高位，而收市位則低於開市位，所以是陰燭，並且收市位低於短陰燭的低位。當股指或個股上升一段日子後見陰燭，反映早前買方動力優勢將要消失，而短陰燭配上長陰燭，代表賣方動力由弱勢進到強勢，意味著股指或個股的走勢主導權，已落入賣方手裡，賣方反擊的時機來到，解讀為股指或個股將下行一段日子。

留意形態首先見長陽燭

本文開首時表示今日分享的形態是兩枝陰陽燭過渡至三枝的講解，皆因「雙飛烏鴉」是三枝陰陽燭的合成形態，於短陰燭配上長陰燭前，首先出現是長陽燭 (大陽燭、下影陽燭或上下影陽燭）。升市見長陽燭當然平常，買方動力處於強勢；不過緊接出現陰陽燭雖配合上升裂口，卻是開市位高於收市位的陰燭，陰燭的陰身在陽燭的之上，有點像「烏雲蓋頂」（利淡形態之一）。本應見長陽燭預期股指或個股升勢能保持，緊接出現的雖為短陰燭，卻反映買方動力優勢將要消失。

繼而第三枝陰陽燭更見長陰燭，就是買方動力減弱之際，賣方動力不斷增強，股指或個股走勢主導者由買方轉到賣方，證明升勢無以為繼，投資者應有離場的心理準備。為免篇幅太長，所以「雙飛烏鴉」的案例解說會留在下回。只是如今想初步帶出另一與「雙飛烏鴉」的類近形態，名為「雙鴉」。由於同是出現在股指或個股上升一段日子後，亦屬利淡形態；而首兩枝陰陽燭也是長陽燭配上裂口高開的短陰燭，兩者差異便落在第三枝陰陽燭之上，到底是陰燭還是陽燭，跟第二枝陰陽燭出現位置有何分別，留待下回揭曉。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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