全球垃圾成災　「隨身五寶」保平安｜陳仕娜

外賣風氣盛行，飯盒、咖啡杯、手搖飲料杯儼如我們生活的一部分，製造了大量的塑膠垃圾。每年的6月5日是世界環境日，塑膠污染的解決方案是去年的焦點所在，全世界每年製造了4億噸塑膠垃圾，當中僅只不足一成被回收。而人均塑膠垃圾製造大國的頭三名是美國（每人每年130公斤）、英國（每人每年98.7公斤）、南韓（每人每年88.1公斤）。前年香港人均每日固體廢物棄置量約為1.51公斤，其中廢塑膠約佔兩成，即一年分分鐘也超過一百公斤，升势令人擔憂。



樽裝飲品製造大量塑膠廢料

一些數字鋪陳出驚人的污染景象。全球四大飲料製造商，包括可口可樂、百事可樂、雀巢和聯合利華，每年在六個發展中國家製造超過50萬噸的塑膠污染，每天足以覆蓋83個足球場。

除了塑膠垃圾即將淹沒我們，從小玩具、家電到3C的電子垃圾亦是計時炸彈。2022年全球電子廢棄物總量屢創新高，多達6,200萬噸，僅22%有妥善回收，這些電子廢棄物可能含汞或鉛等有毒物質。隨意掩埋、棄置或燃燒將污染環境、危害健康。2030年電子廢棄物預計將增至8,200萬噸，前景堪虞。

5月27日，政務司副司長卓永興、環境及生態局局長謝展寰到立法會出席垃圾徵費相關的聯席會議，卓永興首先發言，宣布暫緩垃圾徵費在8月1日實施。會後兩人見記者，謝展寰被問是否要問責下台，他未有回應；而卓永興則代答指謝展寰盡心盡力，政府仍支持他的工作及做法。（黃浩謙攝）

廢物產生量遠高於回收量

聯合國科學家巴德說：「電子垃圾產生量的增速，是回收增長量的5倍，依此趨勢，在對抗電子垃圾的戰爭中，人類就是輸了。」而且每年約8億公斤的二手電子商品，猶如垃圾海嘯般，由富裕國家衝向發展中國家，造成嚴重的環境傷害。

這些污染的警號離我們並不遙遠。一場擾攘多年的垃圾徵費拉据戰，港府決定𠍾旗息鼓，無限期擱置。這種軟弱無力的舉措，令環保意識冷感的香港人對垃圾回收更加拒諸千里。

何不參考一下瑞士回收塑膠垃圾的做法，民眾丟棄可資源回收的物品時，是不需要付費的。當地超市裡都設有回收站，由銷售該商品的店舖，負起回收的責任，民眾習慣於下次購物時，將可回收的塑膠物、電池、燈管、濾芯等一併帶返店內回收。這樣的便民服務，成就了瑞士的高回收率。目前全國約 有5.3 萬個R-PET寶特瓶回收站，回收率高達 82%。

若市民自備餐具，至少可減少五件塑膠。（鄭子峰攝）

對於一般市民而言，最好的支持就是力行「隨身五寶」，包括餐盒、餐具、水壺、環保袋及手帕。盡量少用甚至不用一次性塑膠或紙製品，另一種是無痕，不留下任何痕跡(垃圾)，而更根本的做法是從源頭改變觀念和習慣，去掉非必要的消費。跨國集團更要出手 ，企業端在包裝物品時，朝向「少塑」、「可分解」方向努力，才能起到立竿見影之效。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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