金價近期於高位徘徊。高盛表示由於價格敏感性和近期價格飆升,內地黃金需求目前呈周期性疲軟態勢,但包括人民銀行在內的新興市場央行,可能會繼續頻繁購買黃金。



《路透》報道,高盛在報告中指出內地市場對價格特別敏感,預計上海金價下跌10%將使內地實物黃金需求增加16%。儘管近期的價格飆升對周期性需求造成了壓力,但結構性變化使得內地的結構性黃金需求基本保持不變,因為信心下降和利率下調對需求的提振基本抵消了本地生產總值(GDP)增長趨勢下降帶來的衝擊。

該行預計,黃金好倉潛力巨大,並重申對2025年每盎司2,700美元的金價預測,原因是中央政府堅定購買黃金、美國可能降息以及地緣政治緊張局勢。

不過高盛指出,對價格特別敏感的內地市場正在消化價格漲勢,這表明黃金達到2,700美元目標的時間可能晚於其2024年年底的基線預測。

黃金:Gold bars are pictured at the plant of gold and silver refiner and bar manufacturer Argor-Heraeus in Mendrisio, Switzerland, July 13, 2022. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo