公關出亂子 輸掉了商譽｜陳仕娜
某牌子水被評核機構打了一個令高層極不滿意的分數，怒發律師信，更忿然衝上去人家的辦公室對質，拎了一大堆資料作平反，結果評核機構跪低，整色整水，加一列「飲用天然水」的專項，並將評級調升0.5分，再發新聞稿公告天下。大企業這種高調的抗議，頗有以大石砸死蟹之強勢，此乃公關操作上的大忌，贏了場交輸了民心。消費者及市場普遍持鋤強扶弱的心態，有錢、有權者切忌恃勢凌人，往往失分不少。
另一個案是1905年成立的本土品牌廖孖記，因其腐乳遭食安驗出腐乳內的蠟樣芽孢桿菌超標，一場風波最終竟以結業來平息，又是危機處理不當惹的禍。腐乳樣品含菌量超標原本不算罕見之事，卻因老細們處理欠妥而黯然收場，明年的120周年慶就此化為泡影，甚是可惜。
腐乳危機的致命傷，與嘴巴不受控有莫大的關連。首先是阿媽亂出招，自行向東張爆料，一心控訴食安不公，事件曝光後，亂子愈捅愈大。這個燙手山芋由阿仔接手，接受電台訪問，越解畫越出事，自爆來料加工腐乳的始末，自釀公關大災難，一發不可收拾。兩母子都選電子媒體訪問，確是高危動作，說漏嘴就覆水難收。
若公司管理層試圖透過傳媒製造輿論壓力，向有關部門施壓，事前未有通盤計劃及策略，就匆促出招，事態發展往往未如預期，容易炒車。發言人亂說話、多說話，講多錯多，講晦氣話，全屬訪問大忌。雖則這家公司遣散的員工為數不多，但堂堂百年老店因此關公亂子而拉閘，教人唏噓。
面對問題須要4招認對
遇上「關公」，不妨試試幾招傍身：「快、準、懇、貼」。簡單來講：快速了解事件，及敲定化解危機的策略和方案；準繩挑選發言人，並對外說明準確適當的資訊；以懇切真誠、不卑不亢，不偏不倚的態度處理事件；貼身跟進後續工作，貼心修復事件造成的損壞。正如子華神話：「做人無公關，食屎架喇」。「公司冇公關，準備執笠架喇？！」
簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。
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