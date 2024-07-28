公關出亂子　輸掉了商譽｜陳仕娜

某牌子水被評核機構打了一個令高層極不滿意的分數，怒發律師信，更忿然衝上去人家的辦公室對質，拎了一大堆資料作平反，結果評核機構跪低，整色整水，加一列「飲用天然水」的專項，並將評級調升0.5分，再發新聞稿公告天下。大企業這種高調的抗議，頗有以大石砸死蟹之強勢，此乃公關操作上的大忌，贏了場交輸了民心。消費者及市場普遍持鋤強扶弱的心態，有錢、有權者切忌恃勢凌人，往往失分不少。



另一個案是1905年成立的本土品牌廖孖記，因其腐乳遭食安驗出腐乳內的蠟樣芽孢桿菌超標，一場風波最終竟以結業來平息，又是危機處理不當惹的禍。腐乳樣品含菌量超標原本不算罕見之事，卻因老細們處理欠妥而黯然收場，明年的120周年慶就此化為泡影，甚是可惜。

位於官涌街街市附近的醬料店「廖孖記」創立於1905年，其總店原位於佐敦的閩街一道小巷內。（李澤彤攝）

腐乳危機的致命傷，與嘴巴不受控有莫大的關連。首先是阿媽亂出招，自行向東張爆料，一心控訴食安不公，事件曝光後，亂子愈捅愈大。這個燙手山芋由阿仔接手，接受電台訪問，越解畫越出事，自爆來料加工腐乳的始末，自釀公關大災難，一發不可收拾。兩母子都選電子媒體訪問，確是高危動作，說漏嘴就覆水難收。

近日捲入腐乳蠟樣芽孢桿菌超標風波的百年老字號廖孖記腐乳宣布結業！其油麻地地舖已拉閘，閘上及門前貼上「結業」、「停止營業」字句。（黃浩謙攝）

若公司管理層試圖透過傳媒製造輿論壓力，向有關部門施壓，事前未有通盤計劃及策略，就匆促出招，事態發展往往未如預期，容易炒車。發言人亂說話、多說話，講多錯多，講晦氣話，全屬訪問大忌。雖則這家公司遣散的員工為數不多，但堂堂百年老店因此關公亂子而拉閘，教人唏噓。

廖孖記腐乳第四代傳人廖晃業（Jay）日前在記者會上，三度90度鞠躬，感謝傳媒這些年關注廖孖記。（鄭子峰攝)

面對問題須要4招認對

遇上「關公」，不妨試試幾招傍身：「快、準、懇、貼」。簡單來講：快速了解事件，及敲定化解危機的策略和方案；準繩挑選發言人，並對外說明準確適當的資訊；以懇切真誠、不卑不亢，不偏不倚的態度處理事件；貼身跟進後續工作，貼心修復事件造成的損壞。正如子華神話：「做人無公關，食屎架喇」。「公司冇公關，準備執笠架喇？！」

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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