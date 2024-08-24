乘強勁旅遊需求再創佳績　同程旅行投資價值自不待言｜聶振邦

自2023年初開始內地疫後復常，消費者外遊意欲持續有增無減，帶動中國領先的綜合旅遊平台同程旅行（0780）於8月20日收市後公佈2024年中期業績市場又一次見驚喜。繼續2023上半年後，2024上半年收入和盈利同見再創新高。截至2024年6月底收入約81.12億元（人民幣‧下同），為2019年同期疫情前錄得約33.74億元的2.4倍，亦較2023年同期約54.52億元增長近五成，遠高於五年複合增長率為19.2%。集團於今年首兩季收入同見增速近五年，充份反映業務發展已從逾三年的疫情重回正軌，並已成功建構新增長動力。



加大力度推進國際化發展

集團管理層表示2024年第二季續取穩健業績，再次展示了同程旅行業務的增長潛力和韌性。消費者追求多樣化和獨特旅行體驗，旅遊需求持續旺盛，集團把握市場機遇推進業務擴張策略，一方面鞏固國內市場地位，另一方面加大力度推進國際化發展。以上描述為市場帶來莫大憧憬，預期境外業務收入佔比持續上升，配合本身境內業務收入的穩健增長，不但於2024全年，並有條件在2025年，甚至是2026年也取得佳績，繼續保持年度收入逾百億元的強勢公司。

深圳機場。（深圳發布）

核心線上旅遊平台業務成績斐然

另可留意集團擁有龐大用戶基礎的中國在線旅遊平台，截至今年6月底的倒數十二個月計算，年付費用戶已超過2.28億人，同比增長4.8%。期內用戶購買頻次顯著提升，服務旅客人次超過18.56億，同比增長29.9%。微信平台新付費用戶中約七成來自非一線城市，而居住在中國非一線城市的註冊用戶佔註冊用戶總數逾八成七，足見集團深耕非一線市場成績斐然。另見核心在線旅遊平台業務於2024年第二季創新高，超過35億元，按年增長逾23%，其中其他業務（不包括旅遊業務）增長超過87.3%至約5.92億元，有望成為總體收入的新增長引擎。

憧憬優化未來整體利潤率

機票票務總量同比增長近兩成；國際機票票務量亦創下新高，錄得160%以上按年增長。集團銷售間夜總計同比穩步增長一成；期內國際銷售間夜按年大幅增長近140%，正是集團加大力度擴大酒店供應及優化產品結構的推動成果。上述各項因素配合，令集團於2024上半年錄得股東應佔溢利約8.30億元，按年增長近13.1%，繼續穩中求進。除了核心在線旅遊平台業務，集團正積極探索旅遊業各方面的機遇，亦在努力擴展海外業務，相信有助優化未來整體利潤率，為盈利增速注入更大動力，

北京天安門廣場。（Reuters）

現時股價回到2020年6月的疫情初水平，而收入和盈利卻同創新高，顯然現時出現非常吸引的入市良機。若以市場公認較保守的市賬率作分析，過去五年同程旅行的市賬率平均值為1.92倍，而按8月20日收市價計算，市賬率為1.53倍，折讓逾兩成，足見股價的確處於吸引水平。截至今年6月底每股資產淨值折合為8.5654港元，相對上述市賬率平均值，得出每股合理值不少於16.46元，較8月20日收報13.12元，潛在升幅超過25%。而上述未來業務增長價值還未包括於此合理值當中，同程旅行的投資價值自不待言。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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