你今日睇咗未？　短是王道｜陳仕娜

「你今日睇咗幾多條短片？」



短視頻霸佔了你的日常，被喻為現代人的解悶、kill time神器，隨時隨地、零成本，快速解悶，幾秒鐘就能讓你笑或者學到點新知識，適合快節奏的生活。

「注意力碎片化」早屬陳腔濫調，微軟於2016年的報告已指出，人類的注意力僅剩下8.25秒，比金魚的9秒更短。德勤的數據指現代人平均每日查看手機58次。所以「短視稱王」，節奏快速、內容精煉的視頻應運而生，讓受眾在支離破碎的時間段𥚃，仍足以吸收訊息。

YouTube Shorts、Meta Reels、小紅書、TikTok、WeChat 影音號，充斥着10秒至1分鐘的超短片，瞬間抓住觀眾尤其是年輕人的注意力、擁有留言、點讚及分享的超強互動性、容易創作，以及平台的推動與獎金支持，故吸引了很多素人、網紅和商家前伏後繼地加入，令這些平台的內容源源不絕，推陳出新。

「短視頻已是一個Must」，「是不可逆的市場趨勢」，「 怎麼做才會成功 」，行銷界必須順應潮流。根據HubSpot 2023年行銷報告， 高達九成的行銷人員決定增加短影音的行銷預算 ，較上一年度急增26個百分點，反映各品牌窺見其中的紅利與商機。

Wistia研究報告發現，平台上150億個影音資料中，有多達47億是少於60秒的短影音，長度在5分鐘內的短片有近五成的完整觀看率，超過5分鐘的視頻就降到38%以下，每增加10分鐘就急速遞減，可見影片的精簡短小與成效掛鈎。

圖為路透社攝於2020年1月6日的設計圖片，一部智能手機顯示TikTok標誌。（Reuters）

碎片化短片內容不代表「冇腦化」

短視頻風潮吹得強勁，考驗行銷人的應變力和敏銳度，以前品牌靠微電影、電視廣告來說故事，愈長似乎愈受落，塑造精緻的形象，提升知名度。如今短視頻區區30秒，可以說的話、傳達的理念極少。比起大片式拍攝，現在的受眾愛看真實的內容，用手機紀錄的粗糙玩法大行其道，營造像好友一樣隨時在身邊的親切感。

碎片化的短內容不代表「冇腦化」，唯有最精準的創意和行銷手法才能抓住注意力，是行銷人員必須面對的新挑戰。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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