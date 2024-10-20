識看人臉色　變職場甜心｜陳仕娜

記者問「世一」返工之後的感受，她一臉人畜無害的稚氣回應道：「成日要睇人面色⋯⋯」，喜歡的覺得坦率得可愛，也有花生友說她太幼稚天真，活脫脫的溫室小花。



「看人臉色」，又說成「看人眉睫」；文雅一點的說法還有：察言觀色，引申至阿諛求容、諂笑脅肩、諂諁取容。扼要說明之，就是比喻為仰承他人青睞。

俗語有云：「出門看天色，入門看臉色」，指的是出門前先看天色，再定行止。

要懂得閱讀空氣

俗語有云：「出門看天色，入門看臉色」，指的是出門前先看天色，再定行止。近則看天、遠則觀山，跟大自然作互動與對話。出門有保身之道，入門更不能輕忽大意，不管去到什麼地方，內裡發生了什麼事，進門之前不得而知，故要小心謹慎觀察形勢、揣摩好氣氛方可開口，不能魯莽輕浮、自恃聰明，言行不得體便得罪人，惹出禍端也不自知。

從小到大，父母輩不斷灌注：「你要學會跟所有人相處，嘴巴要甜，別人才會幫助你。」踏入職場，更要學懂睇上司的眉頭眼額，知分寸、識進退，主動去適應環境，才能搵到飯食。

如果擅長掌握微表情，在人際關係上會比其他人順利。商談業務時，能比其他人早一步知悉顧客是否真正滿意，儘早做出相對應的補救措施，拉高客戶的滿意度，而不會被應酬式的訕笑蒙蔽雙眼。

與人溝通時，嘗試多留意對方表情及行為。（Canva）

看電視節目練觀察表情變化

我們在日常生活中如何訓練觀察微表情的能力呢？專家建議一個練習法——將電視新聞調成靜音及遮住字幕來訓練。主播通常不會有明顯的表情變化，我們可觀察主播的微表情，來判斷他正在報導好消息還是壞消息，從主播的眉毛、嘴角等細微變化來觀察，或者透過清談節目來練習，從表情去預測對方是持贊成或反對的意見，觀察每個嘉賓的微表情，預測談話的結果。

行走江湖，不妨把以下幾個小「貼士」放進口袋，趨吉避凶：

一：儘量不麻煩人，但也別太委屈自己

二：謹慎表達、精明迴避

三：言簡意賅使人愉快，也容易讓人接受

四：「講笑」和「不識相亂噏嘢」只差一線

五：正面思考、拒絕抱怨

六：不要隨便探討別人的「私生活」

七：適者生存，無須花太多精力在庸人自擾上

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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