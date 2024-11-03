義工「無我」修行　幫人幫自己｜陳仕娜

近年我公餘全情投入義務工作，很多朋友好奇問：「為什麼你會熱衷於義工服務，沒有糧出，也做得那麼起勁？」



「追求有意義的生活」

「提升身心靈健康」

「幫別人，也幫到自己」

「當中所得，可能有錢也買不到」⋯⋯

美國心理學會長達四年的研究顯示，做義工有助減低患高血壓及主要慢性疾病的機會，同時提升心理質素。

參與義工助提升心理質素

近期《BMJ Open》 以問卷調查方式訪問了五千名英國人，當中20%有做義工的習慣，結果發現有當義工者的身心健康，較無做義工者為好，而40歲以上有當義工的受訪者得到的健康效益更大，而且做義工的次數愈頻密，效果也更顯著。

做義工是一種「無我」 的修行，抱持「只管付出，不問回報」的心態，沒有期望，也不會有失望。所以不要在做義工時，覺得自己很重要，希望別人要對自己客氣、尊重。 如果抱著這樣的心態，就千萬別做義工，以免自己不開心，又帶給別人煩惱。

我們義工團隊中，有一位某機構的高層，有一天她笨手笨腳在廚房洗菜，法師問她：「妳怎麼在這裡洗菜？」「是他們叫我來的。」法師又問：「人家知道妳是誰嗎？」「人家說要義工，我就馬上舉手：『好啊！我是義工啊！』於是就來洗菜了。」這位總裁在公司指揮幾千人馬工作，但她披上義工服時，卻十分低調，從不挑剔崗位。

做義工時不分等級，我們不會打聽人家的底細：「你是誰？怎麼在掃樹葉？」人家問：「你不是政府官員嗎？」不妨回說：「我在外面是，在這裡只是義工。」

做義工是一種「無我」 的修行，抱持「只管付出，不問回報」的心態。（GettyImages）

做義工沒有回報只有付出

有一天下著滂沱大雨，幾位賓客來寺參觀，義工們都非常盡責，一路穿林涉水、引路撐傘，自己渾身濕透。其中有位賓客看到便問：「這裡員工這麼盡責、友善，這麼好。他們在這裡一個月薪水多少？」法師回道：「他們都是義工，沒有回報，只有付出」。

義工付出時間、付出體力，甚至付出心力去幫助別人，只要看到受助者露出感激的笑容，說一聲「多謝」，已足以讓疲累一掃而空，整個人注滿活力。義務工作直接幫人，其實也是幫自己；還可以藉此獲得新知識和經驗；同時認識新朋友，擴闊生活社交圈子；透過義工服務，不少義工還延伸出第二人生或第二份職業，無形之中、收穫滿滿。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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