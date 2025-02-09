峴港印象 —— 沉韻與活力並存｜陳仕娜

越南深受中印法文化的影響，造就獨特的地方風貌。北部的河內保留着濃厚的東方氣息，古老的文廟與三十六古街處處展露歷史的筆跡；中部的會安古鎮燈籠高掛，彷彿流動的畫卷，讓人沉醉於昔日繁華。峴港的美山聖地則見證了占婆王國的輝煌，紅磚砌成的塔廟與精美的印度教雕刻，細訴着千年的故事。



燈籠文化是越南傳統的一部分，象徵吉祥、幸福與繁榮。無論是中秋節、春節（Tết），還是當地夜市與慶典，七彩燈籠總是高掛街頭，營造出濃厚的喜慶氛圍。會安是越南最具代表性的燈籠之城，入夜後，五光十色的燈籠點綴街頭巷尾，倒映在秋盆河上，構成獨特的文化景觀。

不時有人在秋盆河上放水燈。（陳仕娜攝）

秋盆河上水燈滿布

沿著秋盆河畔，百年前的商貿繁華凝聚在黃牆黛瓦的古建築間，夜晚燈籠亮起，點綴著兩岸的熱鬧景緻，宛如一幅生動的《清明上河圖》。最具特色的是「放水燈」，人們將寫滿心願的燈放入河中，隨著水波漂流，寓意帶來好運與幸福。乘坐人力小船夜遊秋盆河，欣賞岸上燈火與水面倒影相輝映的畫面，別具浪漫情調。

夜市是峴港夜經濟支柱

夜市是峴港夜經濟的重要支柱。當夜幕降臨，夜市人潮竄動，熱鬧非凡。這裡匯集了各式地道小吃、文創手工藝品，以及別具風格的文青咖啡店，還有現場樂隊與街頭表演，讓人各取所愛，流連忘返。每逢週末，龍橋更會上演噴火與噴水表演，成為峴港夜間最具代表性的盛事，吸引大批遊客駐足觀賞，為夜市增添活力與話題性。

峴港的年輕活力也為筆者留下深刻的印象。無論是街頭、餐廳、購物商場，四處可見年輕人，與數據不謀而合。越南2023年總人口突破1億，平均年齡約32歲，其中15至64歲的勞動人口佔比高達68.5%，可見這座城市年輕化的人口結構。

會安古鎮秋盆河岸。（陳仕娜提供）

峴港政府推動科技與旅遊業發展

峴港的大學與新創企業氛圍吸引全國年輕學子前來求學與創業。當地政府積極扶持startups，特別是科技與旅遊業，成為創業者的新熱點。這𥚃的觀光點也很年輕，巴拿山的黃金橋與法國村是打卡熱點，世界級的美溪海灘是衝浪、日光浴與海灘運動的天堂。另外，沿著峴港海岸線林立的酒吧、咖啡館，更是年輕人至愛的社交場域。

巴拿山的黃金橋是打卡熱點。（陳仕娜提供）

這是一座活力與潛力充沛的年輕城市。夜市的繁華、人潮的湧動、城市的青春氣息，展現了經濟的無限可能，折射出希望與機遇，期待著未來再來發掘與體驗。

美溪海灘是衝浪、日光浴與海灘運動的天堂。(陳仕娜提供）

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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