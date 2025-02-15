「上肩帶裂口」形態如何善用？　小鵬汽車作案例｜聶振邦

上回講解的陰陽燭整固形態，名為「上肩帶裂口」，為免篇幅太長，留待今次與大家作個案參考。此形態由不少於三枝陰陽燭組成，重點有二，其一是首兩枝陰陽燭之間見「上升裂口」；其二是第三枝並及後的陰陽燭，保持在此裂口之上，形成橫行區，一直有陰陽燭向上突破橫行區，確立早前出現的是「上肩帶裂口」，並預示股指或個股要續升。故此這雖是整固形態，當時股指或個股理應欠缺方向；但按以上描述，不難看出此形態出現傾向釋出利好後市訊號。



肩帶裂口宜衡量去留

論到「裂口」，是指兩指陰陽燭之間出現的缺口，市場上的看法並不一致，差別在於是否計入影線。就「上升裂口」來看，若計入影線，是指陰陽燭的上影線頂部，與緊接陰陽燭的下影線底部之間的缺口。若不入影線，則是陰陽燭的燭身頂部，與緊接陰陽燭的燭身底部之間的缺口。理應前者的看法較嚴緊，不過對於「上肩帶裂口」，筆者認為就算只是燭身之間有缺口，也應在意「上肩帶裂口」形態或許已準備成形。傾向利好後市的整固形態出現，不宜作為入市訊號，用來衡量是繼續持貨還是決定離場的效果更佳。

小鹏G9。（小鵬汽車）

以燭身判斷是否有裂口

對「上肩帶裂口」有了以上進一步解說，現看小鵬汽車─W (9868) 的案例，於2023年6月1日收報30.40元，創年內新低收市，翌日股價開始回升，截至7月3日歷時約一個月，股價見反覆向上，當日收報58.25元，期內累升逾九成一。若當時持貨者未有止賺離場，應留意到6月30日和7月3日均見長陽燭，前者的高位為52.5元 (上影線頂部)，後者的低位為52.35元 (下影線底部)，由於兩個位置重叠，驟眼看來沒有裂口。若就兩者燭身而言，結果則不同，這是為何筆者用上述不少篇幅，與大家探討裂口看法。

小鵬X9汽車登陸香港市場。（梁鵬威攝）

升勢長短影響橫行歷時

2023年6月30日收報50元，7月3日開報53.05元，差距達6.1%，應視為出現「上升裂口」。而於7月4日出現「陰陀螺」的短陰燭，當日的收市位和低位分別是54.45和53.35元，均高於7月3日開報53.05元，即保持在「上升裂口」之上，初步視為形成「上肩帶裂口」。於7月4至24日收市位介乎53.4至59.6元，歷時超過半個月波幅僅約一成確認橫行。留意橫行區底部53.4元，繼續高於7月3日開報53.05元，證明股價繼續保持在「上升裂口」之上，相信是由於早前升勢超過一個月，所以之後的橫行日期也較長。

最終在2023年7月25日開報62.35元，較7月24日收報57.65元高開超過8%，當日收報65元，升幅擴大至接近13%，又較之前的橫行頂部59.60元高逾9%，確認經已向上突破橫行區，「上肩帶裂口」的整固完成。於緊接四個交易日，其中三日見升，並於7月31日高見96.3元，較7月3日收報58.25元，再升超過65%。事後反映於6月30日至7月4日的三個交易日見「上肩帶裂口」初步成形，持股者毋須急於止賺離場。之後股價橫行雖逾半個月，但最低收市位一直在早前的上升裂口之上，可以安心待升，成功抓緊兩個月回報逾兩倍的升浪。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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