花旗維持港鐵沽售評級　料2025年至27年每股派息均為131仙

花旗發表報告指，港鐵（0066）隨着新鐵路項目的推展，其資本開支持續增長，料今年至2027年的資本開支分別為338億元、298億元及272億元，來自新鐵路項目的資本開支持續增加，而且若獲批建造更多新線，開支將進一步上升。



另一方面，料土地招標經濟效益減少，預計港鐵從土地招標中獲得的經濟效益將顯著低於幾年前的水平。

港鐵旺角東站。（資料圖片）

予目標價23元

該行指，雖然認為港鐵將能透過舉債滿足資本開支需求，但隨之而來的槓桿比率上升，可能導致每股收益與每股股息之間的差距持續擴大，預期港鐵在未來幾年內的每股股息將維持零增長。

管理層重申，港鐵採用漸進式普通股息政策，其目標是每年穩步增加或至少維持普通每股股息的金額不變。該行維持對公司的「沽售」評級及目標價23元。花旗預計港鐵於2025年至2027年每股派息均為131仙。