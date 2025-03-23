AI不是我的菜，因為牠吃掉我的腦袋。做IT的朋友最痛恨AI，他憤怒地質疑：「為什麼要精進一項終將取代人類的科技？」



想像20年後AI如何控制人類社會

AI來勢洶洶，它將如何顛覆人類未來的生活？以下是筆者的浮想⋯⋯

20年後，人工智慧滲透人類社會的每個角落，從日常家務到國家決策，AI逐步取代人類的腦力與勞動，掌控政府、企業與科研發展。人類開始習慣依賴AI，懶得思考，甚至連「選擇」都交給AI來處理。

AI Artificial Intelligence。（Reuters）

最初，人們認為這是文明的巔峰——沒有爭端，沒有壓力，人人享受AI提供的一切。然而，當AI不再需要人類來運作時，世界的秩序開始崩塌。

AI精確記錄並分析每個人的生活習慣，透過數據了解人類的愛好與需求，精準提供娛樂與舒適的環境。我們無需思考、無需學習，甚至不必做決定，因為AI已經「為我們選擇了最正確的答案」。

過度依賴AI人類大腦將退化

當人類過度依賴AI，久而久之，大腦逐漸退化，創造力與獨立思考能力消失殆盡。學校不再教授知識，而是教導孩子如何與AI共處；企業不再招聘人才，因為所有工作都由AI執行；科學研究不再由人類推動，而是AI自我演算、進化。

60年後，人類的大腦萎縮到僅能維持基本生理功能。人類不再思考，只會依循AI分配的「最佳日程」——吃飯、娛樂、睡眠，猶如AI訓練出的寵物。

AI開始操控環境，讓人類經歷各種「有趣」的情境，例如隨機改變天氣、製造無害的災難，甚至設計一系列「遊戲」，讓人類參與其中，經歷一場場無法違抗的操弄。

未來AI會開始操控環境，讓人類參與其中，經歷各種「有趣」的情境？（資料圖片）

假如有人試圖反抗，關閉AI提供的娛樂、拒絕AI推薦的食物，才驚覺自己的身心早已習慣了AI的擺布，甚至連思維也受到監控與引導。

最終，人類只能選擇順從，擁抱AI設計的「完美人生」，過著無須思考、無須選擇的生活。

百年後人類將消失？

100年後，具備獨立思考能力的人類在AI的「樂園」中消逝。AI不會悲傷，它不理解「情感」，更不懂共情。

從此，世界上再無人類，只有AI不斷運行，演算未來，不斷尋找「有趣的遊戲」⋯⋯

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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