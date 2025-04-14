內地政策組合拳　應對全球貿易挑戰｜伍禮賢

內地將於本周較後時間公布今年第一季度的宏觀經濟數據，其中包括備受矚目的國內生產總值（GDP）增長情況。市場普遍預期，首季經濟增長將延續過去幾個季度的上升勢頭，展現穩中向好的態勢。儘管美國在第二季初宣布了全球「對等關稅」政策，掀起新一輪貿易風暴。但筆者認為，內地在外部壓力下仍具備充足的政策調節空間與應對能力，經濟表現有望保持韌性。



IMF降今年全球經濟預測至3.1%

國際貨幣基金組織（IMF）在其《世界經濟展望》中預測，2025年全球GDP增長率將從2024年的3.2%降至3.1%，這反映出IMF預期美國總統特朗普實施的高關稅政策對全球貿易的衝擊，並將顯著拖累北美經濟增長。另方面，雖然關稅無疑為內地出口帶來了成本上升與需求下降的雙重壓力，然而內地經濟並非完全處於被動。事實上，自去年9月底以來，內地接連推出的「政策組合拳」對經濟的提振已初見成效。

從今年首兩個月的「三頭馬車」來看，包括社會消費﹑固定資產投資及規模以上工業增加值等經濟數據均好於市場預期，顯示政策刺激已開始發揮作用。此外，3月份官方製造業PMI指數連續第二個月處於擴張區間（高於50），進一步印證首季經濟延續偏強走勢的判斷。與此同時，消費復甦呈現「漸進式」改善態勢，為往後經濟增長提供了進一步動力。不過房地產市場的信心不足仍是經濟復甦中的一大隱憂。

料首季GDP增長5%以上

基於目前數據和趨勢，筆者預期內地第一季GDP增長將將處於5%之上，高於此前兩會設定的全年經濟增長目標約5%。市場現時預期第一季度GDP按年增長或將介於5%至5.2%之間。

雖然美國關稅對內地出口構成一定挑戰，但內地產品在全球市場的競爭力或可部分緩解一些壓力。此外，以DeepSeek為首的人工智能技術快速發展正成為經濟的新增長點，並將為多個行業帶來機遇，釋放長期增長潛力。筆者認為，科技進步與產業升級將成為內地經濟抵禦外部壓力的重要支撐。

展望二季度，相信內地經濟將面臨更複雜的外部擾動，畢竟美國關稅的全面影響將在第二季開始浮現，但內地政策繼續發力，包括財政擴張和貨幣寬鬆為不確定性提供了緩衝。下周，筆者將會從人民幣匯率出發，探討內地經濟的發展走向。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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