內地首季經濟亮眼　人民幣或有所走弱｜伍禮賢

內地經濟在2025年首季交出亮眼成績表。第一季度GDP按年增長5.4%，超出筆者上周在本欄的預測及市場共識，顯示各項宏觀政策持續發力下，市場信心進一步鞏固，為接下來更複雜的外部環境，提供了經濟增長的「底氣」。



料出口表現續展韌性

雖然市場普遍認為，美國「對等關稅」加劇了內地出口壓力，而人民幣適度貶值將有助對沖成本上升，維持出口競爭力。但從首季度的數據來看，內地按美元計出口按年增長5.8%，與去年全年增速基本持平，當中3月份的出口更按年大增12.4%，遠超市場預期，主要原因是受到非美經濟體進口需求旺盛，尤其是非洲市場成為當月出口增長最快的地區，至於內地第一大出口目的地東盟，首季出口按年增長8.1%，明顯高於首兩個月。由此可見，儘管預計對美出口將受影響，但受惠其他經濟體的貿易上升，出口表現料將繼續展現韌性。

另方面，內地首季經濟數據表現亮眼，反映自去年9月起的「政策組合拳」的顯著成效。基建投資提速帶動工業品和消費品需求回升，帶動規模以上工業增加值增速超預期；房地產投資降幅收窄，製造業保持高景氣度，推動固定資產投資信心穩步回暖。在市場信心回升下，居民消費意願與消費能力顯著改善，支持了3月份的社會消費增速超出預期。

料擴大以舊換新補貼

展望第二季度，內地經濟或將面臨更為複雜的外部挑戰。美國「對等關稅」的全面影響預計在二季度進一步顯現，相信全球供應鏈的重組，與地緣政治的不確定性亦可能放大市場波動。然而，內地靈活的政策工具和穩固的基本面為經濟增長提供充足底氣。預計即將召開的政治局會議將進一步明確政策方向，並通過擴張性財政政策和適度寬鬆的貨幣政策穩定市場預期。

筆者預期，具體措施包括擴大「以舊換新」補貼、推出更大規模消費券計劃、實施減稅以提升居民可支配收入，進而刺激消費。貨幣政策方面，人行將繼續通過減息降準，降低企業融資成本，精準支持中小企業，穩定就業與投資信心。

整體而言，儘管人民幣匯率有機會在短期承壓，但在政策支撐與基本面改善的雙重驅動下，加上3萬億元人民幣的特別國債發行和基建項目加速推進，今年整體經濟可望在外貿波動階段平穩渡過。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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