再談「高價跳空」對後市啟示性　整固後不保證升勢綿長｜聶振邦

上回談論的陰陽燭整固形態，屬於「肩帶」系列中衍生出的「跳空」小系列之一，名為「高價跳空」。前文已跟大家強調，此乃「整固形態」而非「反轉形態」，錯誤歸類會令形態理解出現相反走向。這個形態的名稱包含「跳空」二字，是「裂口」之意，可能解錯就在於此，緊記「高價跳空」的裂口指向「上升裂口」，所以這是整固後傾向利好形態，預示股指或個股於整固後會延續之前走勢，繼續上揚。而論到「整固後傾向利好」形態，於「肩帶」系列中探討了四種形態。



高價跳空關注始於上升裂口

這些形態是上肩帶裂口、向上跳空並列陽燭、向上跳空並列陰燭，以及上回的高價跳空。四種形態同見上升裂口；但裂口出現時點有所不同，首三種形態是見裂口後股指或個股再整固。至於「高價跳空」，則是整固到尾聲才見上升裂口，故此整固後出現的升勢，與前三者亦有分別，她們傾向是重拾升軌後漸見上揚，並會維持一段日子，甚至有可能歷時較整固前還要長。而「高價跳空」於整固後見升，始於上升裂口，股指或個股是見爆發性上揚，如此急升較易引起賣方關注。

兩年多前國企指數案例解說

賣方待買方接近耗盡動力之時，會伺機反撲，畢竟爆發性上揚類近往下「壓彈弓」原理，彈弓發力之時會見高高彈起，不過騰空時間不會長，轉瞬便會掉落地面。因此「高價跳空」出現後，投資者要關注股指或個股的升勢何時後勁不繼，一般見「價升量縮」的價量背馳格局，應逐步將好倉的倉位減少為佳。不妨參考國企指數的案例，回顧2022年12月，錄得低位6313點 (見於12月20日)，之後又於12月20日低見6393點，較前低位僅高80點。自12月22日起才發力上揚，截至2023年1月9日收報7286點，較6393點不足三週累升近14%。

高價跳空出現預示整固完成

不過從2023年1月10至20日，國指走勢缺乏方向，若以1月10日低見7202點，與1月20日高見7494點比較，差距約4%；要是改為以1月9日收報7286點，與1月20日收報7483點比較，差距收窄至約2.7%，明顯經歷上述接近14%升幅後，出現超過一周的整固期。直至1月26日見上升裂口，高開超過1.65%，報7608點，當日更以全日高位7706點收市，單日升幅接近3%。橫行逾一週後出現上升裂口，並見「下影陽燭」，為長陽燭 (強勢陽燭) 之一，確認出現「高價跳空」形態，預示整固已完成，國企要續升。

然而，誠如上述往下「壓彈弓」原理，2023年1月初國企見爆發性上揚，升勢未必能保持。結果雖於翌日 (1月27日) 再升，又以全日高位7773點收市，形成「下影陽燭」的強勢形態。可是於下個交易日 (1月30日) 卻見長陰燭，收報7496點，單日跌逾近3.6%，之後國指反覆向下，跌至2月28日收報6581點。若由1月27日收市位計起，約一個月累跌達15.34%；之後數天雖見反彈，高位仍不過是3月7日的7100點而已，依然較1月27日收報7773點低逾8.65%，可見「高價跳空」雖定性為「整固後傾向利好」形態，但不保證升勢會綿長呢！

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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