向Webb致敬　資本市場的守門人｜陳仕娜

下周一（5月12日）城中將有一場非同尋常的對談會——David Webb的「最後一次公開露面」。這不僅是一位重病中的鬥士回顧人生，更是一場對香港金融制度深刻反思的結尾告白。



Webb是真相為信念的制度改革者

筆者並非Webb的朋友，僅從媒體和網路對他有多少的了解。他來自英國，從前是投資銀行家，1991年居港以來，致力揭露股市不公、推動企業管治，被譽為本地資本市場的「守門人」。他不是演技大於實力的股評人，而是一位以資料為武器、以真相為信念的制度拷問者和改革者。

他創立的Webb-site，乃金融從業者每日必讀的資訊寶庫。他矢志守護市場的公平與透明：力批上市公司的「抽水」行徑，反對「權力集中股」架構，早在2003年便提出改革董事選舉制度，遠遠走在監管機構之先。當主流市場對改革避而不談時，Webb已用理據與行動照亮晦暗。

David Webb創立的Webb-site，乃金融從業者每日必讀的資訊寶庫。（資料圖片）

坦然態度與公眾談論死亡

Webb宣布不幸罹患末期前列腺癌。他選擇在生命的終章，以坦然的態度與公眾談論死亡。這份開放，在忌諱行頭的華人文化中尤為罕見。對大多數人而言，死亡乃禁忌；但對Webb來說，死亡是人生的一部分，是可以誠實面對的現實。他不僅預告自己的最後一次公開露面，甚至預測生命所剩無多。這份勇氣，令人動容，也值得感佩。

他讓我們明白，真正的改革者，不只在制度中發聲，也在生死之間堅持信念。他用餘下的時間，提醒我們：市場需要誠實、高度透明，而面對死亡，我們需要尊嚴。

David Webb曾表示：「我無法改變所有事，但我可以讓更多人看見事情的本質。」﹙路透社﹚

這場對談會，將是一位金融觀察者的謝幕，亦是一位知識分子對市場的最後叩問？他將以病人、革新者、觀察者的身分，留下對制度、人生與死亡的雋刻思考？

仍選擇站在光亮處

Webb曾道：「我無法改變所有事，但我可以讓更多人看見事情的本質。」如今，當生命進入倒數階段，他依然選擇站在光亮處，讓我們看見誠實與堅持的力量。

在他即將告別之際，咀嚼他說過的話，接續他的理想與行動。Webb告訴我們：面對真相，不妥協；面對死亡，不恐懼。這樣的修為，值得致敬。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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