AI戰略成核心競爭優勢　鞏固騰訊領導地位｜伍禮賢

多隻重磅科技股在近期先後公布了業績，當中股王騰訊控股（0700）再一次交出好於市場預期的「成績表」。除了首季遊戲收入增速加快外，其AI商業化的進展已對公司的核心業務產生正面貢獻，並突顯其業務拓展的向好步伐。相信在AI戰略將加速騰訊成長，值得長期關注。



騰訊首季本土市場及國際市場遊戲，在今年第一季收入合計達595億元人民幣。（資料圖片）

國際及本地遊戲收入增逾2成

對於騰訊近年的業績而言，遊戲收入已是整體收入的重要領域，本土市場及國際市場遊戲在今年第一季收入合計達595億元人民幣，分別按年增長24%及23%，該季度騰訊整體收入為1,800億元人民幣，按年增長13%。

遊戲業務表現亮眼，可以歸於多款長青遊戲，包括《王者榮耀》和《穿越火線手遊》於期內流水創下歷史新高，去年推出的《三角洲行動》成為行業近三年發布的新遊戲中平均日活躍賬戶數最高的遊戲。

近年騰訊的AI布局近乎體現在每一項業務之上，並開始產生實質效益。對於遊戲業務，管理層稱透過引入AI分析與內容推薦系統，有效提升用戶留存與遊戲生命周期，為平台帶來更高營運效能。同時利用AI算法分析視頻號、小程序及搜一搜等平台的用戶行為數據，實現高效的廣告匹配，從而提升點擊率和轉化率。

伍禮賢指出，騰訊的AI應用元寶此前接入了DeepSeek後，提高了其聯網搜尋涵蓋的答案準確度。（Reuters）

AI有助遊戲研發

至於騰訊的AI應用元寶此前接入了DeepSeek後，提高了其聯網搜尋涵蓋的答案準確度。另外，雲業務雖然收入貢獻仍相對較小，但在AI規模化應用支持下，料可推動企業數字化加速取得更好進展。筆者相信，持續的AI技術升級，加上微信交易生態系統的優化，不僅大幅提升用戶體驗，助力用戶黏性。最終將AI整合至其各項平台中，並在微信、雲服務及遊戲研發中發揮更大作用。

整體而言，騰訊作為內地科技行業龍頭，其穩健基本面和多元化業務布局，使其成為科技板塊中面對的風險及波動較低的一員。隨著AI更深入的應用，騰訊有望在全球科技行業中進一步鞏固其領導地位，並在未來幾年成為公司的核心競爭優勢，推動其在多個領域實現突破。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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