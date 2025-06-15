Labubu是藝術品？ 還是吸錢神器？｜陳仕娜
你喜歡這隻牙齒外露、眼神茫然的小怪獸嗎？ Labubu的身價從發售價599元，狂飆至二手市場的數萬美元甚或更高，它帶挈泡泡瑪特（9992）市值爆漲到三千六百億港元；它不會說話，亦不懂跳舞取悅人，卻火速成為世人的寵兒、文化符號和資本工具。
到底Labubu是藝術？是商品？還是，一面反照時代的鏡子？
Labubu是年輕人情緒的鏡像？
Labubu 的模樣非傳統可愛型，有一種古靈精怪、甚至令人不安的陌生感，與傳統賣萌的Hello Kitty和Chikawa不同。這也許正中當下年輕人的情緒核心：可愛，但不快樂；童真，但也疲憊。
Labubu那雙無神的眼睛與誇張牙齒，某程度上與都市青年「社畜表情」同出一轍。它不像傳統IP那樣治癒，更像「情緒共鳴器」，讓人以幽默調解壓力。
在這個講求「圈層認同」的年代，年輕人不再購買商品本身，而是買下所代表的文化與價值觀：
* 我是誰？追哪個明星？融入哪個社群？有沒有限量版？
* 我的Labubu掛飾，與 Lisa 同款，還是阿根廷聯名？
借Labubu構建自我身份
這是消費社交的貨幣化，在資訊爆炸與選擇過剩的年代，消費者以Labubu來標記自我、構建身份，甚至進行無聲的階級排序。你有我沒的，我就落後；我有你無的，我就領先。
這種對「差異性」與「限量」的渴望，讓炒價與囤貨成為常態。炒作，成為IP暴漲的一大因素。
Labubu的原創者是本土藝術家 Kasing Lung，他筆下的怪獸系列原為藝術展品，而非商品。Pop Mart的介入，讓Labubu完成由藝術品、商品化 IP 、社群文化到投資工具的全面進化。
5大原因讓Labubu爆紅
Labubu 的走紅套路可用「潮流收割機」來總結：
1. 明星帶貨： Lisa 、泰國公主掛了，Dua Lipa的愛馬仕也有一隻 Labubu。大家都想跟上「掛獸時尚」的熱潮。
2. 限量發售：每批數量有限，還不定期補貨。顯然不是在抽盲盒，而是讓人心跳加速的抽新股。
3. 天價拍賣：有人真金白銀斥逾14萬美元買起131 厘米高的人型 Labubu。是炒家「新機遇」？還是理智派的「妖股」？
4. 跨界聯名：跟服飾品牌 Pronounce 推限定掛飾，與瑞幸出聯名咖啡，還有音樂、動畫、運動隊伍統统搭上，讓 Labubu 無所不在。
5. 社媒助攻：小紅書話題破 18 億瀏覽，全球搜尋量超 Hello Kitty。這不只是娃娃，是 IP，是潮流，是話題催生器！
一隻無實用功能的公仔，能賣出天價。因為Labubu讓大家相信，有些東西仍值得期待，有些情緒能夠被看見，有些價值超越價格。
當房子買不起、存款存不到、工作看不到未來，年輕人總要為自己找一種溫柔的寄託、一個可供上傳的「自己版本」。Labubu雖小，但承載集體情緒的出口與身份表達的權利。
資本借文化符號吸金
Labubu是泡沫嗎？很快變成過氣的IP嗎？答案只能隨著時間來證明，但至少我們看到：
* 社會用一隻小玩意構建文化記憶；
* 年青世代通過消費行為表達價值觀；
* 資本借助文化符號完美吸金。
簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。
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