Labubu是藝術品？　還是吸錢神器？｜陳仕娜

你喜歡這隻牙齒外露、眼神茫然的小怪獸嗎？ Labubu的身價從發售價599元，狂飆至二手市場的數萬美元甚或更高，它帶挈泡泡瑪特（9992）市值爆漲到三千六百億港元；它不會說話，亦不懂跳舞取悅人，卻火速成為世人的寵兒、文化符號和資本工具。



到底Labubu是藝術？是商品？還是，一面反照時代的鏡子？

2025年6月12日，在法國巴黎街頭時尚攝影會上，可以看到多隻內地潮玩品牌泡泡瑪特（Pop Mart）旗下公仔Labubu。（Getty）

Labubu是年輕人情緒的鏡像？

Labubu 的模樣非傳統可愛型，有一種古靈精怪、甚至令人不安的陌生感，與傳統賣萌的Hello Kitty和Chikawa不同。這也許正中當下年輕人的情緒核心：可愛，但不快樂；童真，但也疲憊。

Labubu那雙無神的眼睛與誇張牙齒，某程度上與都市青年「社畜表情」同出一轍。它不像傳統IP那樣治癒，更像「情緒共鳴器」，讓人以幽默調解壓力。

在這個講求「圈層認同」的年代，年輕人不再購買商品本身，而是買下所代表的文化與價值觀：

* 我是誰？追哪個明星？融入哪個社群？有沒有限量版？

* 我的Labubu掛飾，與 Lisa 同款，還是阿根廷聯名？

出生在香港的藝術家龍家昇（Kasing Lung）於2015年創造了系列故事The Monsters，2019年他與泡泡瑪特簽約合作，推出The Monsters盲盒公仔。其中長相古靈精怪的Labubu大受歡迎。（Instagram/ kasinglung）

借Labubu構建自我身份

這是消費社交的貨幣化，在資訊爆炸與選擇過剩的年代，消費者以Labubu來標記自我、構建身份，甚至進行無聲的階級排序。你有我沒的，我就落後；我有你無的，我就領先。

這種對「差異性」與「限量」的渴望，讓炒價與囤貨成為常態。炒作，成為IP暴漲的一大因素。

Labubu的原創者是本土藝術家 Kasing Lung，他筆下的怪獸系列原為藝術展品，而非商品。Pop Mart的介入，讓Labubu完成由藝術品、商品化 IP 、社群文化到投資工具的全面進化。

BLACKPINK的Lisa也是Labubu死忠Fans。（IG：@lalalalisa_m）

5大原因讓Labubu爆紅

Labubu 的走紅套路可用「潮流收割機」來總結：

1. 明星帶貨： Lisa 、泰國公主掛了，Dua Lipa的愛馬仕也有一隻 Labubu。大家都想跟上「掛獸時尚」的熱潮。

2. 限量發售：每批數量有限，還不定期補貨。顯然不是在抽盲盒，而是讓人心跳加速的抽新股。

3. 天價拍賣：有人真金白銀斥逾14萬美元買起131 厘米高的人型 Labubu。是炒家「新機遇」？還是理智派的「妖股」？

4. 跨界聯名：跟服飾品牌 Pronounce 推限定掛飾，與瑞幸出聯名咖啡，還有音樂、動畫、運動隊伍統统搭上，讓 Labubu 無所不在。

5. 社媒助攻：小紅書話題破 18 億瀏覽，全球搜尋量超 Hello Kitty。這不只是娃娃，是 IP，是潮流，是話題催生器！

一隻無實用功能的公仔，能賣出天價。因為Labubu讓大家相信，有些東西仍值得期待，有些情緒能夠被看見，有些價值超越價格。

當房子買不起、存款存不到、工作看不到未來，年輕人總要為自己找一種溫柔的寄託、一個可供上傳的「自己版本」。Labubu雖小，但承載集體情緒的出口與身份表達的權利。

初代Labubu 131厘米的巨型公仔。（微博圖片）

資本借文化符號吸金

Labubu是泡沫嗎？很快變成過氣的IP嗎？答案只能隨著時間來證明，但至少我們看到：

* 社會用一隻小玩意構建文化記憶；

* 年青世代通過消費行為表達價值觀；

* 資本借助文化符號完美吸金。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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