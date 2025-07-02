美股｜就業數據遜預期 道指早段下跌 Tesla反彈近半成
撰文：蕭通
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美國6月ADP私人企業職位減少3.3萬個，為逾兩年來首次減少，遠遜於市場預期增長9.8萬個。道指周三（7月2日）早段下跌，納指及標指則上揚。其中，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia、蘋果公司均升逾2%，前一天大幅下滑的Tesla回升近5%。
本港時間7月2日
【22:50】Nvidia及Apple同漲逾2%
道指最新報44,451點，跌43點或0.10%；納指最新報20,360點，升157.點或0.78%；標普500指數報6,213點，升15點或0.25%。其中，Tesla股價最新漲4.76%，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia升2.28%、Apple漲2.25%。
【22:41】油價造好 Bitcoin價格升上10.8萬美元
油價造好。紐約原油期貨現時每桶報65.67美元，升0.22美元或0.34%；倫敦布蘭特期油每桶報67.40美元，升0.29美元或0.43%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報108,047.69美元、24小時內約升1.9%。
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