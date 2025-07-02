美股｜道指收跌10點　納指升0.94%　Tesla漲半成

美國6月ADP私人企業職位減少3.3萬個，為逾兩年來首次減少，遠遜於市場預期增長9.8萬個。道指周三（7月2日）下跌，納指及標指則上揚。其中，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia、蘋果公司均升逾2%，前一天大幅下滑的Tesla最多曾升逾5%。



圖為2025年6月27日，交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間7月3日

【04:10】Nvidia及蘋果漲逾2% Centene瀉40%

道指收市報44,484.42點，跌10.52點或0.02%；納指收報20,393.13點，升190.24點或0.94%；標普500指數收報6,227.42點，升29.41點或0.47%。

其中， Tesla至收市升4.97%，每股收報315.65美元。人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia亦漲2.58%，每股收報157.25美元；蘋果公司亦升2.22%。其他重磅科技股表現不一，微軟跌0.20%、Amazon挫0.23%、Meta跌0.79%。

其他股票方面，醫療保險公司Centene暴跌40.37%，該公司指預期收入大幅下降，撤回2025年的獲利預測。其他同業如Elevance Health也跌7%，Molina Healthcare 跌11.50%，UnitedHealth 挫5.70%。

【04:05】中概股指數收漲0.06% 恒指夜期低水47點

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市微升0.06%。其中，阿里巴巴跌2.86%。恒指夜市期指收報24,174點，無升跌，較恒指收市24,221點，低水47點，成交9,832張。

Tesla：圖為2025年4月23日，Tesla一家在德國柏林的經銷店。（Reuters）

本港時間7月2日

【22:50】Nvidia及Apple同漲逾2%

道指最新報44,451點，跌43點或0.10%；納指最新報20,360點，升157.點或0.78%；標普500指數報6,213點，升15點或0.25%。其中，Tesla股價最新漲4.76%，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia升2.28%、Apple漲2.25%。

【22:41】油價造好 Bitcoin價格升上10.8萬美元

油價造好。紐約原油期貨現時每桶報65.67美元，升0.22美元或0.34%；倫敦布蘭特期油每桶報67.40美元，升0.29美元或0.43%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報108,047.69美元、24小時內約升1.9%。