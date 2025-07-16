美股｜傳特朗普將解僱鮑威爾　道指一度轉跌264點

美國6月份生產者物價指數（PPI）升幅低於預期，道指周三（7月16日）早段最多曾升213點，及後升幅收窄。至有消息稱美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 將解僱聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell），道指一度轉跌264點，標普500指數挫0.4%，黃金價格升逾1.5%。不過，特朗普後來否認有解僱鮑威爾的計劃，三大指數跌勢喘定。



2025年4月17日，美國紐約，圖為工作人員在紐約證券交易所（NYSE）工作。（Getty）

本港時間7月17日

【00:29】道指最新跌1點 強生升幅逾6%

道指最新報44,022點，跌1點或0.00%；納指最新報20,638點，跌38點或0.19%；標普500指數報6,237點，跌6點或0.11%。 其中，強生（Johnson & Johnson）升幅擴大至逾6%。

圖為2025年7月13日的圖片，一部智能手顯示強生公司（Johnson & Johnson）標誌。 （Getty Images）

本港時間7月16日

【22:54】強生季績理想 股價飆逾半成

道指最新報44,055點，升32點或0.07%；納指最新報20,656點，跌20點或0.10%；標普500指數現報6,241點，跌1點或0.03%。 其中，強生 （Johnson & Johnson） 第二季度業績理想，股價目前飆5.53%。

數據方面，美國6月份最終需求生產物價指數（PPI）按月持平，預期升0.2%，前值為上升0.1%；按年增長2.3%，也低於預期2.5%。

【22:40】油價跌逾1%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶65.67美元，跌0.85美元或1.28%；倫敦布蘭特期油每桶報67.91美元，跌0.80美元或1.16%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報118,364.39美元、24小時內升逾2%。