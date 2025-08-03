快樂不求多　而是少得剛好｜陳仕娜

上周從歐洲回港，卻病了幾天，因為天氣出乎意料地涼。人人說熱浪席捲歐洲，所以行裝𥚃的衣衫只適合去沙灘，殊不知一下機卻天涼像個秋，日夜溫差大、風涼侵骨，旅程後期，紙巾成了好夥伴。



所以很多事情，不能光憑別人說，唯有自己走一趟，眼見為實、心有所感，才能真正明白。

凡事親眼一見又有另一番感受

朋友說西班牙治安很差，扒手劫匪通街跑。但我們幾天遊走巴塞隆拿街頭，只要保持警覺，一切安然無恙。歐洲人都很灑脫，沒見他們提心吊膽，懂得「警覺而不驚慌」，散步、練跑、草地曬太陽，過得自得其樂。

在倫敦坐巴士時，遇過臨時改道，司機廣播𥚃說明幾句，大伙兒安靜地下車、轉乘後面的第二架巴士。無人埋怨，或爆粗大吵。相反，港人稍有不順就窮追猛打，追究投訴、找人負責。要知道世界不會因你一人而改變，不如轉個念頭、換一條路，生活繼續。

街頭一天的穿搭更百花齊放：熱褲、羽絨、背心、大褸、拖鞋、皮靴同時出現，誰管你夏秋冬。沒有人盯著別人看，也沒人怕「著錯衫」。這份坦然粗放的自由，煞是迷人。

禮拜六在倫敦的大公園𥚃，大伙兒鋪開野餐墊，三文治、水果、礦泉水、話劇，就泡上一個下午。沒有華麗佈置，沒有吵大鑊、沒有濾鏡拍照，只有家人、知己、陽光、微風與歡笑。

這種簡單，不是將就，而是一種剛剛好的選擇。

（作者提供）

連「減塑」也是深入日常：家居甚少裝冷氣機，買東西自備布袋，酒店不給即棄用品，洗手間無抹手紙，只有風乾機。初時很不習慣，但慢慢發現，這才是真正的環保，而非做做樣子的「綠色宣言」。

他們的簡約，亦不沉悶。老人家在公園喝茶、陪小孩放風箏；晨早黃昏不少人背着啞鈴邊跑步。沒有豪華裝備、沒有專業教練，但他們懂得從日常中找到樂趣。

讓人想起那句——Simplicity is the ultimate sophistication.

（作者提供）

快樂其實很簡單

快樂，其實很簡單。我們往往以為生活複雜、壓力山大，抱怨現實太殘酷。當我們學懂不執著於控制每項細節、不再埋怨每個不如意、不再追求每一樣「最好、最多、最快、最平」時，才懂得什麼是「簡單快樂」。

旅途雖短，卻像一面鏡子，促人反思：我們是否也可以，在這座擠擁不堪的都市中，找回「剛剛好」的節奏？

願你我，在混沌中，活得安樂簡單，著眼當下，隨遇而安。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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