價值投資　永不過時｜陳仕娜

近年不乏「價值投資已死」的說法。ETF 指數基金崛起、Al選股、動態投資、虛幣盛行，讓許多人懷疑巴菲特、芒格那套「老派」模式已遭時代淘汰？



筆者卻深信，價值投資沒有褪色，反而比以往更顯珍貴——因為它考驗的，不只是財務分析的能力，而是人性裡最稀缺的兩種品質：耐心跟定力。

幾年前，在騰訊（０700）股價六百元時買入，糾纏於此高位，捆綁至今，上周股價終回「家鄉」。

芒格(圖中)及巴菲特(圖右)均是價值投資的支持者。（外灘提供）

芒格曾指正確投資就是價值投資

芒格在股東會上說：「所有正確的投資，都是價值投資。」這話簡單卻深刻。價值投資不是專挑「爛公司」的便宜貨，而是以合理甚至折讓的價格，買入比市場想像中更具潛力的企業。換句話說，投資的重點不在於「便不便宜」，而在「值不值得」。

其實，這套思維不只適用於股票，也能用來看待人際關係。

我們身邊總有人很快「升值」：外向、活躍、熱鬧，人人都圍著他轉。正如短線熱門股，非常「高人氣」，並不一定等於其長遠價值。

值得珍惜的朋友是低調卻可靠

一些真正值得珍惜的朋友，未必一認識即光芒耀眼、掏心掏肺。他們不張揚，但可靠、有原則、在關鍵時刻支持我。就像一家管理良好、基本面紮實的公司，短期或不被市場看好，但時間讓價值逐漸顯現。

投資股票，着重的是企業的護城河；投資友情，看重的則是人品、誠信與長遠的陪伴。有些朋友也許短期之內並不「受歡迎」，隨着歲月流轉，你會發現真正能陪自己走遠路的，都是值得長期持有的「價值好股」。

與價值投資相對的，是高頻交易、追逐熱點。人際關係也一樣，有人「見風轉舵」：今天巴結這個，明天追隨那個。短期風光，稍縱即逝，難以建立穩固的信任。

歷史上的投機泡沫無一善終，人際關係中的「短炒」同出一轍。真正的友情與合作，不能靠「投機」維繫，要時間與誠意來灌注。

股市及人際關係也需要擁有耐性

無論在股市、人際關係上，筆者愈來愈相信：

要看清本質：企業的核心競爭力，朋友的品格與真誠。

能接受波動：市場有起有落，人心也夾雜情緒，但價值不會因此消失。

需時間等待：價值需要歲月反映，友情也要經歷風雨才見真章。

價值投資永不過時，乃投資與生活的態度。我們無法預示市場的短期漲跌，也無法預知人心的變化。但要相信時間的力量：堅持選擇優質的公司，堅守值得的知己良朋，耐心持有，價值必定閃耀。

價值投資未死！只是市場與投資者的耐心稀缺；真正的情誼也未死，只是願意「長期持有」的人越來越少。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

