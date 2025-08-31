《鬼滅》鑿破童話　直擊黑暗受熱捧｜陳仕娜

《鬼滅之刃無限城篇》大賣，日本動漫再次風靡全球。繼五年前《無限列車篇》破日本影史紀錄、力壓《千與千尋》奪冠後，今年《無限城篇》亦榮登最受歡迎的季軍位置。有說《鬼滅之刃》漸取代迪士尼童話，成為新世代的「國民故事」。



迪士尼故仔賣夢幻與希望、公主與王子、愛與勇氣、美滿結局。如此「單一的美好」，如今看來逐漸顯得蒼白。

（《鬼滅之刃無限城篇》海報）

《鬼滅之刃》卻直擊人性晦暗，刻劃「鬼」的殘忍，揭示這些鬼生而為「人」，無奈在絕境中選擇了不同的道路。無限城篇中的猗窩座原是一個心懷夢想、重情重義的大好青年，因命運狠擊，墮入鬼道。他的遭遇令人憤恨，叫人同情：在追殺的劍光中，不限於「惡」的下場；也折射出人性在痛苦與選擇中的扭曲與悲哀。複雜的人性描繪使《鬼滅之刃》遠超簡單的善惡對立，成為一部有血有淚的「人性動漫」。

展現如何在黑暗中見曙光

《鬼滅》世界充滿死亡與失落：親人慘遭殺害、戰友連連犧牲、角色背負難以磨滅的傷痕。故事並非停留在悲劇，透過善良的炭治郎和禰豆子，展現如何在黑暗中見到光。這種「苦難中的療癒」觸動疫後的我們，歷經過失去和無常，渴望看到希望的出口。相比童話的虛幻，與現實呼應的心靈共鳴更合時宜。

濃厚的日本文化底蘊也是主要助力，從劍術與呼吸法，到和服、傳統建築與「鬼」的設定，與東瀛民間傳說同氣連枝，讓非本土觀眾對其美學充滿好奇。反而迪士尼充滿「普世性」，過份看重跨國傳播，往往缺乏文化厚度。《鬼滅》則「在地風」與國際互融，將和風之美推往世界。

鬼滅漫畫原作筆觸華麗，角色造型鮮明且極具辨識度，每位都有強烈的個性與細節。動畫製作則將其放大：炫目的打鬥場景、流暢的劍技描繪、傳統色彩的光影效果，既滿足視聽娛樂需求，令作品增添藝術價值，更展現「視覺震撼＋情感深度」結合的魅力。

劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲

新世代不再偏好「夢幻童話」

新世代不貪戀「夢幻童話」，喜歡直視現實困境、探索人性複雜的作品。猗窩座既是反派，也是警示；屬悲劇人物，是觀眾的情感鏡像。所以才能超越傳統「善勝惡」的套路，成為跨世代的文化符號。

從魔法童話到人性物語，這不僅是敘事風格的變化，更反映世代精神面貌的轉向：黑暗的無限城裡，不單是戰鬥，還有生命的掙扎與希望，還有光！

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

免責聲明﹕以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。