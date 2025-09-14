股旺樓靜　誰能笑到最後？｜陳仕娜

近期跟朋友聚會，話題自然離不開股樓。公僕A笑口曬曬，一看便知這陣子在股市撈了一筆，他爆響口有意套現去買樓：「反正樓價低迷，應該執到筍盤吧？」口痕友忍不住回敬：「睇住呀！恒指升，不代表樓一樣跟到。」大家唇槍舌劍，訕笑背後，點出了近期市場有趣的股熱樓冷現象。



股樓走勢節奏大不同

同屬投資工具，股樓節奏卻截然不同。股市如一個性急的年輕人，聞到減息的風聲，即刻雀躍起舞；樓市則像中年人，要看清楚飯碗、息口、收入與前景，才慢慢踏出一步。近月市傳美聯儲快將減息，資金湧回股市，恒指應聲鵲起。

騰訊（0700）交出不錯的季度成績，廣告和遊戲收入回暖；阿里巴巴（9988）大力推進雲計算與人工智能，還有資本運作上的新動作。這些「定心丸」令投資者憧憬科技龍頭尚有美好的故事前景。AI 持續掀動熱潮，猶如閃閃發光的招牌，不斷為科技板塊貼金。

而泡泡瑪特（Pop Mart，9992） 這類潮玩股，是股市裡的「明星 KOL」。Labubu 帶動消費熱潮。雖然這類股價跌宕極大，但人氣十足，有時候股市就要靠明星股引起話題，炒出鑊氣。

政策因素也是關鍵。中央明確表態，要「活躍資本市場」，支持本港金融中心的角色。這些利好訊號是最有力的「助攻」，令投資者對港股信心猛增。

樓市卻鬱鬱悶悶：樓價高企，供應增加，加上市民對經濟和就業前景存在疑慮，即使息降，也撻不著入市的衝動。買股票可隨出隨入，一個App 搞掂，打八號掛黑雨繼續「唔停手」；惟買樓是「all in」，是近乎一輩子的負債與承諾，如此膽量不是人人皆有。

誰可笑到最後是重點

股市是樓市的「領先指標」？資金先炒股市，如果經濟真回暖、信心漸入佳景，過一段時間樓市或會跟上，朋友的「套股換樓」，某程度上反映這種想法，當股市賺到盤滿缽滿，自然想把收益換入相對穩定的資產。但這條「生態鏈」需耗費長時間，還極受政策或外圍因素影響，存在不確定性。

雖說「股快樓慢」，然則，我們不是比那個起步最迅猛，而是誰能穩定地贏、笑到最後。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

免責聲明﹕以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。